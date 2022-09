Patty pide a Evo pensar como indígena y no como le dicen sus asesores

“Nuestro hermano expresidente tiene malos asesores, a veces le hacen girar la cabeza. Yo quisiera que piense como indígena, no como esos señores que le están haciendo girar su cabeza”, manifestó Patty a los medios de comunicación.

En medio de los conflictos internos en el Movimiento Al Socialismo (MAS), la exdiputada Lidia Patty pidió al jefe de su partido y expresidente Evo Morales pensar como indígena y no como le dicen sus asesores.

Las repercusiones surgen, luego de que el exmandatario denunció que hay un plan negro desde el gobierno de Luis Arce en contra suya y de legisladores del trópico de Cochabamba.

La exdiputada considera que el exmandatario cae el juego de la derecha, a quienes acusó de inventar dicho “plan negro” y de hacer creer esta versión a Morales.

Según Patty, hay “pequeños nazis” que vienen de Estados Unidos y se han quedado en el país, los mismos responden a la derecha y ponen susceptible al exmandatario con inventos.

Recomendó a Morales no tener miedo a nadie, seguir en la lucha y no tener confianza ni en la camisa.

Asimismo, la exparlamentaria responsabilizó a los exministros Juan Ramón Quintana y Carlos Romero por los errores de Evo Morales. “Ellos le están haciendo equivocar”, apuntó.

Además, invitó a los exministros a presentarse en el Ministerio Público para prestar declaración informativa por el caso golpe de Estado.

“Yo lo invito al hermano Quintana, (está) nominado como testigo, hasta ahora no ha ido a declarar (por los hechos) del 2019, del golpe de Estado. Romero también no ha ido, por qué no van”, cuestionó.

Lidia Patty es la denunciante del caso Golpe I, en el que se procesa a la exmandataria Jeanine Añez, exministros, militares, policías y otros por los delitos terrorismo y conspiración.