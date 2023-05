El senador de Comunidad Ciudadana (CC), Rodrigo Paz, arremetió contra el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, señalando que la autoridad es competente para agarrar gobernadores, pero no detuvo ni a un solo narco, pese a que hubo más de 20 operativos en el Chapare.

“Tenemos un ministro que es capo para agarrar gobernadores, pero que no agarra a un solo narco, eso es parte de la conclusión que voy asumiendo, porque de 27 casos, de 27 fábricas de cocaína (destruidas) no cayó un solo narco. Todo un récord, 27 fábricas de cocaína, todas en el Chapare. Pero, sin embargo, a un gobernador, más allá de las diferencias ideológicas con ese gobernador, capo para cazar gobernadores y funcionarios públicos contrarios políticamente, pero no agarra un solo narco”, señaló el legislador.