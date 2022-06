Paz: Representantes del MAS estaban de acuerdo con salida constitucional de 2019

Ricardo Paz, exjefe de campaña de Comunidad Ciudadana (CC), manifestó que en las reuniones de fines de 2019, promovidas por los mediadores, las representantes del Movimiento Al Socialismo (MAS) estaban de acuerdo con la salida constitucional que se dio en 2019, tras la renuncia de Evo Morales: la sucesión constitucional de la entonces segunda vicepresidenta del Senado, Jeanine Añez.

Paz se presentó ayer ante el Ministerio Público, institución que lo convocó para que declare como testigo en el marco del caso “Golpe I”. Él fue uno de los representantes de CC que participó en las mesas de diálogo de 2019, facilitadas por la Iglesia y la Unión Europea.

“(Las representantes del MAS) estuvieron en las reuniones y en las reuniones estuvieron, como está relatado en la memoria de la Conferencia Episcopal, absolutamente de acuerdo con la salida constitucional que se había dado”, manifestó Paz.

La Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) publicó en 2021 la Memoria de los hechos del proceso de pacificación en Bolivia Octubre de 2019 – Enero de 2020, en la que relata los acontecimientos más importantes de aquel periodo, como las reuniones del 11 y 12 de noviembre de 2019, en las que participaron las representantes del MAS.

En la reunión del 12 de noviembre, según la CEB, una vez fuera del país Evo Morales, se abordó el tema de la sucesión y ante la falta de consenso, Adriana Salvatierra (MAS) pidió una reunión a puerta cerrada, en la que participaron Óscar Ortiz (Demócratas), Susana Rivero (MAS) y monseñor Eugenio Scarpellini. Tras esa reunión, el MAS aseguró la participación de su bancada en la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en la que “reconocerían” a Jeanine Añez. Sin embargo, el MAS, señala la memoria, no cumplió el “acuerdo alcanzado”.

Los fiscales le hicieron a Paz más de 50 preguntas, a las cuales -comentó- contestó con el mismo tenor: “Les he hecho conocer a los señores fiscales y al oficial encargado que yo considero que éste es un proceso que no tiene razón de ser, que no ha existido un golpe de Estado en Bolivia”.

Paz arribó al Ministerio Público de La Paz acompañado del expresidente Carlos Mesa, líder de CC, quien, en cercanías a ese recinto, manifestó que no hubo golpe de Estado en 2019 y que el caso “Golpe I” es un proceso “inventado”. Reiteró que acusarán a Morales por incumplimiento de deberes y dejar vacante el cargo de Presidente, no cumpliendo su responsabilidad básica, para escapar del país. “El culpable es él”, afirmó Mesa.

Paz, tras su comparecencia ante la Fiscalía, dijo que en las reuniones de 2019 se buscó soluciones pacíficas y constitucionales.

“Todo lo que se hizo en esos días, tan terribles los que vivió el país, fue buscando soluciones pacíficas y sobre todo constitucionales, que se respete la Constitución, de que se respete la sucesión constitucional tal como sucedió. Se respetó la sucesión constitucional y se dio solución pacífica a una crisis política terrible que había vivido el país en ese momento, resultado primero del fraude de Evo Morales, su renuncia, y luego la renuncia en cascada de todas las autoridades del MAS, que dejaron un vacío de poder”, dijo.

Se conoció que Samuel Doria Medina, dirigente de Unidad Nacional, fue citado a declarar hoy ante el Ministerio Público.

Por otro lado, la Fiscalía General del Estado informó que el memorial que presentó, el lunes, el denominado Comité de Víctimas de Senkata y Sacaba fue remitido a la Fiscalía de La Paz, para que esa instancia haga el análisis respectivo. En ese documento se apunta contra líderes opositores y exministros de Añez por la presunta comisión de los delitos atentado contra altas autoridades y dignatarios de Estado, conspiración, asociación delictuosa, terrorismo y genocidio.