El jueves, pasajeros de un vuelo de Santa Cruz hacia Brasil denunciaron que la aerolínea tuvo un “pésimo” aterrizaje. Imágenes mostraron daños en una ala y al interior de la nave.

Ese hecho se suma a las quejas de usuarios sobre retrasos en los vuelos. En diciembre de 2022, un reportaje de Página Siete dio cuenta que los retrasos son el principal problema que atraviesa BOA, al que se suman las denuncias de falta de información al respecto y el poco personal para atender la gran afluencia de usuarios.

El 26 de diciembre de la pasada gestión, la Autoridad de Fiscalización y Regulación de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) informó que en una semana atendió casi medio millar de casos referidos a la estatal BOA.

A fines de noviembre de ese año, BOA recibió el peor puntaje en ranking internacional de la consultora Skytrax. “Los productos de cabina de BoA están viejos, cansados y no cumplen con las expectativas de los clientes. La Clase de Negocios (Business Class) de larga distancia es pobre, con asientos incómodos y carece de comodidades y productos modernos. No se ofrece entretenimiento personal a bordo y no vale la pena usar la aplicación”, detalla la evaluación publicada en su portal.