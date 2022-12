Pese a mala hora, evistas dicen que no buscan ruptura con Arce

“De ninguna manera podemos enfrentarnos y por eso vamos a ir en la línea de la unidad del MAS, pese a quien le pese. Sabemos que dentro del MAS hay corrientes imperialistas, que pretenden liquidar al instrumento político, eso no los vamos a permitir (...). Lucho y David están ahí por el pueblo y gracias al MAS, nosotros debemos respetar la voluntad popular”, manifestó el secretario Político del MAS, Froilán Fulguera.

Pese a que pasa una mala hora, el bloque del Movimiento Al Socialismo (MAS) que respalda a Evo Morales indica que no busca un quiebre con el presidente Luis Arce. Señala que pretende evitar que “continúe la coalición con la derecha” y que la oposición se infiltre más dentro del Gobierno nacional.

El diputado Ramiro Venegas señaló que Arce tiene que acabar su gestión, y subrayó que no tienen la intención de dañar su administración, porque ingresó a la presidencia de la mano del MAS. Añadió que como bloque que respalda a Morales, esperan que el mandatario haga una buena gestión de gobierno y la culmine bien.

“El hecho de que fiscalicemos y denunciemos hechos de corrupción no significa que estamos en contra del Gobierno, porque esa es nuestra atribución. Por el contrario, nosotros queremos que los hechos de corrupción no dañen la gestión de Arce, él ha entrado por el MAS para gobernar por cinco años y tiene que concluir los cinco años”, enfatizó.

Los diputados Arce y Venegas consideran que los evistas no son un problema para el Gobierno. Aseguraron que buscan que “la derecha no se infiltre más en el Ejecutivo”, porque a la larga aquello afectará la gestión de Arce.

“Nosotros no somos los que hemos pactado con la derecha para elegir directiva de la Cámara de Diputados, no hemos pactado para aprobar la Ley del Censo, son los arcistas quienes están aliados ahora a la derecha. El instrumento político se debe al pueblo y el pueblo no quiere pactos con la derecha y eso queremos evitar”, aseveró Venegas.