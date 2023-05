A pesar de que el Movimiento Al Socialismo (MAS) se convierte en un solo bloque y utiliza su rodillo para aprobar algunas leyes en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), en otros escenarios se hace cada vez más evidente que vive una “guerra” interna sin tregua en la que los evistas usan como bandera las denuncias de corrupción y el manejo de la lucha antidrogas.

El último round estuvo a cargo del exministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana, quien no se ahorró adjetivos calificativos contra el ministro de Gobierno Eduardo Del Castillo a quien llamó desde “mentiroso” hasta “payaso”. Indicó que en su “histórico operativo” en el Chapare no detuvo “ni un tucán”, que en gobiernos neoliberales se realizaban más operativos antidrogas y que no sólo merece la censura como ministro, sino también debería ser procesado y encarcelado por criminalizar al Chapare.

“Éste es un payaso que está convirtiendo al Gobierno en un circo, al primero que le afecta es a su presidente (Luis) Arce (...) Este ministro de verdad no debería durar 24 horas, y después de ser destituido debería ser procesado judicialmente para que lo metan a la ‘cana’ (cárcel) por mentiroso”, afirmó Quintana en la “Primera Feria Nacional del Libro en Villa Tunari”.

La exautoridad comparó la gestión de Del Castillo con la de su antecesor Arturo Murillo. “Parece que estuviéramos viviendo en el régimen de Murillo, está el espíritu de Murillo en el país y esto de verdad es deplorable, vergonzoso, canallesco que en un gobierno democrático exista esta tendencia autoritaria, deshumanizante contra esta región (el Chapare)”.

En respuesta, el diputado arcista Juan José Jáuregui dijo que Quintana “ha perdido la brújula y el horizonte”. Recordó que anteriormente la alianza Creemos comparaba a Del Castillo con el exministro Murillo y ahora lo hace el hombre fuerte del gobierno de Evo Morales.

“Diputados de Creemos le han atribuido la similitud de conducta al ministro Del Castillo con el ministro del régimen de facto, Murillo, ¿quiénes señalaron esto?, los diputados de Creemos y vean la armonía y sincronía que existe entre el discurso de Creemos y el discurso de Juan Ramón Quintana que perdió la ruta de trabajo”, dijo el legislador del ala renovadora.

En cambio su colega, el diputado evista Ramiro Venegas respalda la lectura de Quintana y apunta a que ese ensañamiento con el Chapare cochabambino es para atacar a Evo Morales, líder de los cocaleros.

“Hay ensañamiento con el Chapare y eso apunta contra Evo Morales Ayma, porque la gente lo quiere y la población pide que él vuelva (al poder), porque cuando estaba Morales no había impunidad en la corrupción”, dijo.

El expresidente Evo Morales, a través de Twitter, también se refirió al tema y alertó que la Fiscalía empezó a perseguir a los dirigentes del trópico. “Luego de liberar a corruptos confesos que devuelven coimas en ABC, encubrir la muerte del testigo protegido y beneficiar a narcotraficantes asesinos de policías, la Fiscalía ejecuta persecución a comunarios del trópico de Cochabamba. Tratan en vano de estigmatizar al pueblo”, expresó.

En respuesta, el diputado renovador Rolando Cuéllar dijo que Morales “mintió” en su denuncia pública en el caso narcoaudios y “nunca” entregó pruebas fehacientes a la Fiscalía. “Evo Morales queda como un chismoso, un Pinocho más ante Bolivia y ni su familia le cree”, indicó.