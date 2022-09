“Plan negro”: Evo embiste al Ejecutivo y sindica al Vice y a otras 15 personas

El expresidente Evo Morales embistió contra el Ejecutivo con la denuncia de un supuesto “plan negro”, en cuya estratagema figurarían el vicepresidente David Choquehuanca, dos ministros de Estado, además de ocho militares, una alcaldesa y cuatro exministros.

Desde el bando de los evistas sospechan que el supuesto plan atenta contra el liderazgo de Morales e incluso pondría en riesgo su vida. El bando renovador cree que ese plan no existe.

Según la documentación que difundió Morales, el plan apuntaría a llegar, con una serie de actividades a 2025, para lograr la consecución del objetivo “Jilata presidente”.

Morales, en una rueda de prensa, cuestionó ayer al ministro de Defensa, Edmundo Novillo, quien el domingo declaró que dicho plan no existe. “No quería decir nada, no quería comentar nada, no me gusta, pero cuando ya han tratado de decir ‘no hay ningún plan negro’, ahí está”, indicó el exmandatario.

En la documentación que presentó –un legajo de once páginas- figura el denominado “Gráfico de contactos”, en el que se vislumbra a Choquehuanca, a los ministros Novillo (Defensa) y Édgar Montaño (Obras Públicas), a los exministros Hugo Moldiz, Javier Zavaleta, Rubén Saavedra y Reymi Ferreira, además de ocho militares de alto rango y la alcaldesa de El Alto, Eva Copa.

Morales aseguró que el supuesto plan se elaboró en la Escuela de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (FFAA) e indicó que la documentación se la entregaron miembros “patriotas” del servicio activo.

Los “principios” del supuesto plan son equilibrio, armonía, madre tierra y matriz de vida, y las “unidades empeñadas” son el Ministerio de Defensa, FFAA y Compañías de Inteligencia.

En el documento se hace referencia a una recaudación de recursos, de una suma de 20 millones de bolivianos, en dos años (2021-2022), en distintas entidades de las FFAA.

En esas páginas también se puede leer un apartado referido a acciones por realizar en ampliados, reuniones, congresos, como sabotaje, enfrentamientos, infiltraciones, reclutamiento, provocación, introducción de objetos. Se identifica como parte del “órgano de dirección” a Choquehuanca, Novillo y un militar de apellido Puente; y como “órgano de ejecución” a Moldiz y a un general de apellido Zúñiga.

También hay un apartado sobre “acciones de desprestigio” contra Morales en temas narcotráfico, relación de pareja, paternidad, corrupción, calumnias, sabotaje, entre otros.

Además, hay una sección sobre “reclutamiento de líderes jóvenes”, bajo las premisas: organizar escuelas de liderazgo, identificar líderes, compromiso de los líderes, entre otros.

En contacto con Página Siete, Carlos Nina, líder de Generación Choquehuanca, manifestó que ven al expresidente Morales “un poquito desesperado” y que es poco serio de su parte presentar un supuesto plan, “hecho en Word”, sin firmas y sin ser fidedigno.

“Yo creo que no existe ese plan negro. Nuestro presidente Lucho y nuestro vicepresidente David jamás hablan de un ‘plan negro’, peor para desprestigiar al señor Evo Morales. Ese trabajo, hecho en Word, no es serio, porque ahí si hubiera un plan debe tener firmas, debe tener nombres y él no dice los nombres. Un expresidente no debe hablar de supuestos, debe dar nombres y apellidos. Entonces, ahí vemos poca seriedad del señor Evo Morales”, aseguró Nina.

En tanto, el exministro Moldiz, que fue aludido por Morales, rechazó y negó su participación en un plan que no existe. “Es poco serio que un expresidente, a quien yo siempre le tendré respeto y reconoceré su papel en la historia de las luchas del pueblo en los últimos años, haga uso de una cosa sin previa confirmación”, comentó.

Moldiz considera que detrás del supuesto plan está Estados Unidos, que lleva adelante, desde diferentes trincheras, medidas destinadas a generar una implosión, cuyo objetivo es “la derrota estratégica del campo popular”. El exministro, en entrevista con DTV, se dirigió a Morales, y le dijo: “El líder no divide, une. El líder habla con todos, no con unos cuantos, y más si dentro de esos cuantos existen, no todos, quienes sólo le dicen sí a todo”.

Desde el bando de los evistas salieron a respaldar a Morales y aseguraron que consideran que ese plan apunta al liderazgo del exmandatario, y que una parte es negar las sindicaciones de corrupción que realiza Morales con el fin de desacreditar su credibilidad.

El diputado Daniel Rojas, del MAS, sospecha que el “plan negro” es una conspiración contra el liderazgo del expresidente Morales. “Pareciera que (Evo Morales) les está estorbando para aquellos que están creyendo que van a postularse el año 2025”, comentó. Su colega, el diputado Ramiro Venegas, sostuvo que la vida del exmandatario “corre peligro”.

Nelson Cox, excandidato del MAS a alcalde de Cochabamba, expresó que “se confirma” el plan negro en contra de Morales, el cual está en ejecución. “Parte de ello es negar con mucha facilidad todas las denuncias de corrupción que presenta y acto seguido que las autoridades del Órgano Ejecutivo salgan en seguidilla para hacerle quedar como mentiroso y buscar desacreditar su credibilidad política”, sostuvo.