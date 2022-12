“Estamos dentro del plazo para aprobar el PGE, pero hay un abuso de poder al cambiar el reglamento. La palabra es importante, usted como presidenta me dijo que el documento iba a pasar a comisión por presión del Ejecutivo, creímos en su palabra cuando nos dijo eso, pero me equivoqué. El senador Flores ha hecho conocer que hubo errores procedimentales y seguimos con los errores”, lamentó Requena.

“Quiero hacer notar que para ceder la palabra veo la lista y cuando no hay solicitantes, procedo a que la secretaria continue, entonces, no hay problema vamos a reconsiderar la votación que acabamos de hacer y vamos a volver a votar, porque hubo un error y no salió la lista de los que querían hablar. Así que vamos a ceder la palabra a todos los senadores”, justificó Alarcón.

Por su parte, la senadora de CC Daly Cristina Santamaría observó que la secretaria de cámara haya omitido el detalle de la votación de cuantos a favor y cuántos en contra por la moción de dispensación de trámite, algo que al final no se consideró finalmente.

“La secretaria de cámara omitió la votación, no sé cuál la prisa. Sinceramente no sé de qué se trata esto. Ella no contó de cuánto senadores votan a favor de la propuesta del senador Ramos, no entiendo por qué si hay mayoría del MAS, por qué atropellan o dicen: somos mayoría y ya está aprobado. Critico el accionar de la señora secretaria que no está cumpliendo las normas”, indicó.

También señaló que no es posible que el senador Ramos solicite la dispensación, ya que no se puede comparar la aprobación con el proyecto de Ley del Censo, que tenía un solo artículo, mientras que el PGE tiene dos tomos y que ni siquiera ha llegado hasta las oficinas de los senadores y tiene varios artículos.

“Sobre el PGE, tenemos que conocer cuál es la estructura y los antecedentes del tratamiento en Diputados, hay que ver en detalle de qué documento se ha aprobado. En este momento estoy segura que ninguno de ustedes senadores ha recibido con 24 horas de anticipación el proyecto de ley. Es lamentable ver cómo nos despreciamos como senadores que pedimos dispensación de trámite y no pedimos que venga el ministro de Economía, ¿a ciegas vamos a aprobar?”, observó.