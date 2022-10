Policía gasifica en Beni y 3 regiones ya tienen fecha para movilizaciones

No obstante, Rivera descartó que se sumen al paro indefinido de Santa Cruz. “Transportistas, gremiales y empresarios no están de acuerdo con un paro por las consecuencias”, argumentó. Afuera de la asamblea, plataformas ciudadanas pedían sumarse al paro cruceño.

En la acción resultó agredida la diputada supraestatal de Comunidad Ciudadana (CC) Aleiza Rodríguez. “Vinieron los policías a amedrentarnos, nos han pegado, a mí me han golpeado. Me han gasificado en el rostro sin piedad porque simplemente les han dado órdenes de arriba”, señaló la legisladora.

Mientras el municipio de Guayaramerín intentaba ayer acatar el paro cívico, el líder cívico de esa región, Felipe Oni, denunció haber recibió una llamada de la Fiscalía Departamental de Beni para detenerlo por incitar al bloqueo e impedir la libre transitabilidad.

“Hoy (ayer) a las seis de la mañana nos llamaron desde la Fiscalía Departamental y me dijeron que hay una orden de aprehensión en contra mía por incitar al bloqueo y la no circulación. He comunicado a la Fejuve (Federación de Juntas Vecinales) y otros sectores sociales para que estén alertas, porque si me meten preso por pedir censo en 2023, está muy mal, porque nos estarían coartando el derecho a la protesta que está en la Constitución”, detalló Oni.

Según el dirigente cívico, hay otras dos órdenes de aprehensión contra otros dos representantes de esa organización. “Hay otras dos órdenes más en Guayaramerín, no sé si a ellos los han llamado, lo único que queremos es que se haga el censo, no queremos desestabilizar”, complementó Oni en Guayaramerín.