Políticos reaccionan al anuncio del censo: “El Gobierno no ha escuchado”

“Luis Arce no menciona el cerco, la prohibición de las exportaciones cruceñas, la campaña de mentiras, la parcialización de la policía y la violencia de sus grupos de choque. No garantiza padrón, circunscripciones ni escaños y rehuye el diálogo imponiendo su voluntad”, publicó este sábado el líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa.

Con el mismo lenguaje crítico se manifestó Samuel Doria Medina, quien destacó que el mandatario pidiera unidad, pero recalcó que eso implica escuchar y ceder, algo que el Gobierno “no lo ha hecho ni lo hará”, aseguró.

“El gobierno no ha escuchado. Lo ha hecho así para mostrarse fuerte en su pelea interna con Evo. Una pena que el gobierno ponga sus intereses políticos por encima de la unidad de Bolivia. No avanzaremos si no nos escuchamos. Bolivia necesita diálogo, democracia y unidad”, manifestó.

Por su parte, la senadora del Movimiento Al Socialismo (MAS) Simona Quispe hizo énfasis en las “varias” mesas técnicas realizadas para tocar el tema y dijo que Luis Fernando Camacho y los cívicos cruceños “se quedaron solos”.