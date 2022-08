Ponchos Rojos exigen a Arce megaobras como en Chapare

Los Ponchos Rojos de la provincia Omasuyos reclamaron al Gobierno obras millonarias similares a las que hace en el Chapare, de lo contrario le quitarán el apoyo al presidente Luis Arce. El dirigente Roddy Condori citó “los megaproyectos” que el Ejecutivo hizo en Santa Cruz y Cochabamba, incluso los campos deportivos donde se jugó la Copa Evo y reclamó igual trato para el departamento de La Paz.

“En la provincia Omasuyos estamos en estado de emergencia. Vamos a definir si el Gobierno no nos da proyectos de inversión grandes, millonarios, vamos a dejar de respaldar al Gobierno. Si no nos dan esos proyectos, nosotros vamos a cortar el apoyo al Gobierno, porque no podemos ser escalera, ya no más, de los partidos políticos”, señaló el dirigente Condori.

El dirigente hizo estas declaraciones el 11 de agosto durante un ampliado ordinario de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos del Departamento de La Paz Túpac Katari, en el Mercado Campesino. Al evento asistieron dirigentes de los 20 comités ejecutivos provinciales de Túpac Katari, además de ejecutivas provinciales Bartolina Sisa y el viceministro de Desarrollo Rural y Agropecuario, Álvaro Mollinedo.

Durante una amplia exposición en aymara y español, Condori comparó los programas de apoyo al ganado, semilla y otros, que según él, se realizan en territorio paceño, con las grandes obras que el Gobierno impulsa en otros departamentos como Cochabamba y Santa Cruz.

“Por ejemplo: el Parque Eólico Generación de Energías San Julián-Santa Cruz; escuchen el monto (de inversión), hermanos, 489 millones (de bolivianos; construcción Parque Eólico Warnes, 206 millones; Planta de Úrea Amoniaco en Cochabamba, 865 millones y así hay una lista larga”, citó Condori.

Sobre el Chapare

Más adelante, mencionó incluso al último torneo de fútbol Sub-17 Copa Evo que impulsó el expresidente Evo Morales.

“Allí (en el Chapare) se han hecho cuatro canchas con un costo de 270 millones de inversión y nosotros en Achacachi tenemos una canchita que ni siquiera está terminada”.

“Nosotros hemos dicho como provincia Omasuyos, 14 años hemos respaldado el ‘Proceso de cambio’, pero ¿qué hemos tenido? Nada. Dos años le hemos apoyado hermanos al presidente Arce; el año pasado hemos salido en marcha con los ejecutivos, (ya son) dos años de gestión, pero ¿qué tenemos?”, reclamó Condori apoyado por los campesinos.

Según Condori, el Gobierno rechazó proyectos para plantas eólicas y solares en La Paz.

El dirigente recordó que en la última reunión que tuvieron con Arce, el mandatario les habría indicado, según su versión. “Le hemos planteado que no tenemos carreteras y megaproyectos, pero qué nos dijo (Arce): ‘Hermano de Omasuyos, proyecto nomás estás reclamando’. Y voy a tratar de repetir lo que dijo después el Presidente: ‘Con o sin proyectos ustedes tienen que defender al Proceso de cambio’ eso nos han dicho, imagínense”.

Condori es de la misma región en la que nació el vicepresidente David Choquehuanca.