Ponchos Rojos reclaman a Arce por tratar de dividirlos

Respecto al primer punto, Arce manifestó que si no estuvieran coordinando con sus ejecutivos, no hubieran convocado a Condori. “Estamos coordinado con él”, manifestó el mandatario.

Acerca del segundo punto, Condori, tras finalizar la reunión, sostuvo que Arce se comprometió a ir a Omasuyos dentro de dos semanas, aunque no les dio la fecha ni hora precisas.

“Hoy día no se habló de proyectos. Lo que sí al final ha dicho el Presidente sobre ese punto. En dos semanas, no nos ha dado fecha específica, voy a llegar a Achacachi, pero hermanos no hay fecha ni hora, no hay ni qué día... Entonces, no ha habido ninguna respuesta en favor ni de manera concreta. Nuestro estado de emergencia no se levanta”, dijo Condori.