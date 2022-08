Ponchos Rojos: Si el Gobierno no nos da proyectos millonarios, vamos a dejar de respaldarlo

Los ponchos rojos, a través de su dirigente Ruddy Condori Poma, se declararon en estado de emergencia por la falta de atención por parte del Gobierno al departamento de La Paz; aseguran que si la administración de Luis Arce no ejecuta proyectos millonarios, dejarán de respaldarlo.

“En la provincia Omasuyos estamos en estado de emergencia. Vamos a definir, si el Gobierno no nos da proyectos de inversión, grandes, millonarios, vamos a dejar de respaldar al Gobierno. Si no nos dan esos proyectos, nosotros vamos a cortar al apoyo al Gobierno, porque no podemos ser escalera, ya no más, de los partidos políticos”, sostuvo el ejecutivo y “comandante” de los ponchos rojos de la provincia Omasuyos.

Hace unos días se realizó el primer ampliado ordinario de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos del Departamento de La Paz Tupac Katari, en el Mercado Campesino, donde estuvieron presentes dirigentes de los 20 comités ejecutivos provinciales de Tupac Katari, las ejecutivas provinciales Bartolina Sisa y el viceministro de Desarrollo Rural y Agropecuario, Álvaro Mollinedo Catari, en reporte de ANF.