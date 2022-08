¿Por qué apuntan al MAS de estar detrás de los bloqueos en Santa Cruz?

Los movilizados forman parte de la federación de campesinos del departamento de Santa Cruz que está asociado al llamado “bloque Oriente” que agrupa a organizaciones sociales como campesinos, interculturales, indígenas y otros sectores que respaldan al gobierno de Luis Arce.

El Mandatario se reunió el martes 2 de agosto con los dirigentes del bloque masista que dio su respaldo al diputado Rolando Cuéllar cuando fue expulsado del MAS por los leales a Evo Morales.

Según el director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Eulogio Núñez, a esa reunión fueron convocados los dirigentes del sector movilizado, pero no acudieron a dialogar.

La fracción de los movilizados que llegó a La Paz mantiene una vigilia para exigir una negociación directa con el presidente Luis Arce.

“Nosotros hemos asistido a la reunión, teníamos toda la predisposición de iniciar la mesa de trabajo, pero no hemos podido firmar un acuerdo para que el Presidente pueda estar al final de las reuniones. Las bases pidieron la presencia del presidente (Luis Arce) y por esta razón no hemos llegado a ningún acuerdo” manifestó uno de los dirigentes esta mañana.

El ministro Montaño esta mañana afirmpó que el Gobierno no cederá a las demandas de sus afines, aunque no intervendrá los puntos de bloqueo.

“Mi compromiso es que no vamos a ceder porque están presionando y decirles que vamos a realizar los temas de tierras fiscales no disponibles y le vamos a dotar nuestros bosques, eso no va a suceder. No hay tema de discusión, pese a que se firmaron documentos, pese a esas presiones, no vamos a ceder”, afirmó el funcionario en una entrevista con la red Unitel.

Poco después, los movilizados retrucaron al ministro Montaño y respondieron que no son “traficantes de tierra”.

“El ministro Montaño está tildando de traficantes de tierras, le decimos que se dedique a su cartera y deje de denigrar al sector campesino porque no conoce el contexto de esta situación y se pone a hablar de este tema. No le voy a tildar de corrupto porque tiene un monto de denuncias de corrupción” afirmó el dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Humberto Claros.

El investigador de Fundación Tierra, Gonzalo Colque, advirtió en una entrevista con Brújula Digital que el problema de fondo son las “autorizaciones provisionales de asentamientos” otorgadas por el INRA en los siete años.

“El conflicto de Santa Cruz es una consecuencia de las autorizaciones de asentamientos provisionales que se han entregado en los últimos cinco a siete años, que alertamos en su momento que eran arbitrarias, que no tenían un plan de distribución de tierras fiscales. En sí mismo, el hecho que se haya creado esta figura contraviene las regulaciones”, alertó.