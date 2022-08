“Por qué me quita el celular”: Diputado Roca forcejeó con policías en la Felcc y anuncia denuncia

En la cuenta de Facebook del diputado Roca se ven transmisiones en directo en las cuales denuncia que por más de una hora no logró que nadie le brinde información sobre los cocaleros de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) que fueron aprehendidos.

En un contacto con Página Siete Digital, el diputado Roca contó su versión de los hechos y, en ese contexto, anunció una denuncia contra el viceministro de Régimen Interior, Ismael Téllez.

“Toqué la puerta y en eso se aparecieron los policías prepotentes, violentos, porque lo primero que hicieron fue arrebatarle mi celular a la persona que estaba conmigo grabando. Obviamente reclamé y exigí que me lo devolvieran y me dijeron que ‘no’, que estaba incautado y le dije ‘no pueden hacer eso’ y alguien dio la orden de que me arrestaran”, contó.

”‘Llévenselo adentro’. Así, obviamente me resistí y al resistirme fui reducido, tumbado al piso con violencia por varios de estos policías y había esta persona al mando, no conozco ni su rango ni su nombre, porque no se quiso identificar, pero fue violento”, añadió.

Denuncia

El hecho ocurrió el miércoles por la tarde. El legislador aclaró que no presentará una denuncia ante la Fiscalía porque considera que sería una pérdida de tiempo, pero anunció que hará conocer este hecho ante instancias internacionales este suceso.

Pero no es todo. También dijo que denunciará una “agresión” anterior en su contra en la que presuntamente participó Téllez.

“Voy a hacer denuncias ante instituciones, entidades internacionales, contra la persona que lleva adelante esta represión y persecución política que ya me había agredido antes cuando realizaba una conferencia de prensa y vino un grupo del MAS a increparme y me atacaron violentamente y quien estaba encabezando esto, una persona que me golpeó con una wiphala y luego lo nombraron viceministro de Régimen Interior, Ismael Tellez”, señaló.

Por la reciente agresión a Roca, diputados de su bancada y de Creemos manifestaron su rechazo al exceso policial y expresaron su solidaridad con el legislador.