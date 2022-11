Ante las tomas y cercos que realizan funcionarios públicos en Santa Cruz, en respuesta al paro indefinido que se acata desde hace 14 días, el concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS), José Quiroz, retó a una pelea en plena sesión del Concejo Municipal de esa urbe a su colega de Comunidad Ciudadana (CC), Antonio Alberti, quien estaba haciendo uso de la palabra.

“Ella y su hija trabajan, ha salido en todos los canales, y son una de las cabecillas que han tomado esta refinería (de Palmasola), trabajan en la Alcaldía en el sector de Salud, ¿a qué me voy con eso?, no es para los colegas masistas, sino para los otros, en los que se ve a funcionarios que están encabezando tomas y marchas, que incluso se los ve agresivos, no sé en qué horario hacen estas tomas”, observaba el concejal Alberti.