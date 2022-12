La Cámara de Diputados pospuso hasta el jueves la reinstalación de la sesión para reconsiderar la aprobación del proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2023. El ala “arcista” del MAS busca apoyo de sus colegas “evistas”, quienes calificaron como traición a la patria si se aprueba la norma; en cambio, la oposición anunció que no dará curso a ese proyecto.

La semana pasada, en la sesión del tratamiento del tema de presupuesto no se llegó a un consenso para aprobar esa norma, debido a que diputados evistas y la oposición no dieron curso a la misma. Hoy, se esperaba reconsiderar esa decisión, pero aún no hay consenso.

El jefe de la bancada del MAS, Andrés Flores, del ala “arcista”, llamó a la reflexión a sus colegas “evistas” para aprobar la norma del presupuesto. Dijo que con el rechazo esta ley solo se perjudica a la población, representada por los gobiernos subnacionales.

Negó que se haya pactado con la oposición para la aprobación del PGE 2023.

Por su lado, el diputado del MAS, Ramiro Venegas, del ala evista, dijo que el proyecto presenta varias observaciones y anomalías que van en contra de la Constitución Política del Estado (CPE), por lo que aprobarla tal cual, sería como “traición a la patria”.

“Aprobar la ley del PGE es incurrir en un delito, porque nosotros como representantes nacionales hemos jurado cumplir con la CPE, en este caos su aprobaríamos esta ley del PGE, entonces ahí si mereceríamos el paredón”, manifestó Venegas.

Lamentó que el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, no haya respondido a las observaciones que hizo a este proyecto.

Por su parte, el diputado de Creemos, Jose Carlos Gutiérrez, anunció que se rechazará la aprobación del PGE 2023, porque no fue debatido en la sesión pasada, por lo que tolerarán imposiciones del gobierno, según Gigavisión. Pero el legislador abrió la posibilidad de aprobar la reconsideración del proyecto, siempre y cuando, se discuta y reformule la norma.