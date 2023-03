El departamento de Potosí se ha convertido en el epicentro de la fractura del MAS. ¿Quiénes lideran los frentes en batalla? El gobernador Jhonny Mamani lucha por los evistas y el diputado Abelardo Colque lidera la defensa de los arcistas, según testimonios.

El primero es conocido “como el hombre de confianza de Evo Morales” y que, según voces potosinas, es el artífice de los bloqueos campesinos. El segundo es el presidente de la brigada parlamentaria potosina y hace unos días fue brutalmente golpeado por campesinos evistas. De acuerdo con el testimonio del asambleísta, él fue atacado por ese grupo radical por defender al gobierno de Luis Arce.

Analistas y legisladores nacionales y departamentales de Potosí realizan un diagnóstico político después de 10 días de conflictos con la toma de una entidad estatal, huelgas de hambre y un bloqueo de campesinos que cercó la Villa Imperial. Todas esas acciones fueron protagonizadas por grupos identificados como del ala radical que lidera Evo Morales.

“Aquí en Potosí se está iniciando el quiebre, la fractura real del Movimiento Al Socialismo, que se puede irradiar al resto del país. Aquí en Potosí los evistas y arcistas no se van a unir más, hay huellas muy profundas y existen daños profundos que se han provocado, como la golpiza al presidente de la brigada parlamentaria potosina, que es del ala arcista”, dijo a Página Siete el analista potosino Miguel Sanabria.

Son varias las voces potosinas que identifican al gobernador Mamani como el puntal evista que estaba detrás de los bloqueos de los campesinos. Recordaron que por él y por el “dedazo” de Evo Morales, quien lo eligió como candidato a la Gobernación, se comenzó a desatar una crisis del MAS en departamento hace tres años.

“En Potosí, el MAS se ha fracturado desde las elecciones subnacionales y ahora esa división se ha radicalizado más con fraccionamientos en el área rural, (esta situación) ha generado conflictos al propio presidente Luis Arce”, agregó.

El bloque de los arcistas en el departamento potosino está liderado por el diputado Colque. “Él es un representante real del ala arcista que defendió la posición del Gobierno y cuestionó el plazo de 72 horas que le pusieron los campesinos a Arce. Ése fue el motivo por el que una turba del ala evista lo ha golpeado”, dijo el experto.

En ese escenario, el especialista toma en cuenta también que el anuncio de paro cívico de 72 horas que programó con anticipación el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) fue propicio para los radicales del MAS, quienes se apropiaron de las demandas cívicas que por más de 14 años exigieron al gobierno del partido azul.

Es una estrategia

El abogado y analista potosino José Romay describió al gobernador Mamani como “el hombre de confianza de Evo Morales y el hombre fuerte de la línea dura del MAS en Potosí”. Indicó que esta autoridad lidera una pugna interna por el poder regional, todo como parte de una estrategia político-electoral para el 2025.

“Sin temor a equivocarme, don Evo Morales ha tomado la determinación política de parar el departamento aprovechando la movilización del Comité Cívico Potosinista con el único ánimo de sacar rédito político para su empoderamiento en el área rural”, indicó Romay.

Todo esto hace parte de una estrategia electoral con el fin de anular a la oposición y posesionar ante el electorado nacional las imágenes de Morales y Arce como las únicas opciones elegibles, según el experto. “Personalmente veo que todo esto obedece más a una estrategia político electoral, es decir: aparentar una supuesta división interna del MAS para poder empoderar la imagen electoral de Evo Morales y de Luis Arce. El bolsón electoral de la oposición que llega casi al 50% de los electores, es demasiado grande y ninguna organización política opositora ha podido capitalizar (...) Entonces creo que han tomado la decisión de apoderarse del voto opositor”, indicó Romay.

El experto afirma que la pelea entre masistas es superficial y no se da en temas estructurales. “¿Por qué no muestran sus diferencias en el proceso de la elección judicial?, ¿por qué no han peleado en la elección del Defensor del Pueblo? Esto muestra que ellos no están divididos en temas de interés nacional, solo en termas superficiales, de bagatela política. Esto nos muestra que no hay división”, sostuvo.