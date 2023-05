“Somos un gobierno departamental democrático. Personalmente no he instruido a que se pueda cerrar las puertas a los periodistas, a los medios de comunicación. Sin embargo, vamos a tomar cartas en el asunto inmediatamente. Jamás se ha restringido”, justificó Mamani.

Tras negar que exista una disposición para limitar a la prensa, la presidenta del Tribunal de Honor de la Federación de Trabajadores de la Prensa de Potosí, Janet Cortez, le indicó al gobernador que el policía les comunicó que “por orden del Gobernador, no pueden entrar”.

Los comunicadores exigieron garantías para que las puertas de las instituciones no sean cerradas a los medios, y que también las autoridades, incluso de medio y bajo rango, no tengan la instrucción de no brindar declaraciones a los medios de comunicación.

La Organización de Naciones Unidas instauró en 1993 que se celebre cada 3 de mayo el Día Internacional de la Libertad de Prensa, fecha para que los gobiernos evalúen la situación de las libertades de expresión y prensa como derechos fundamentales en sus países.