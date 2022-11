Prada asegura que no instruyeron usar banderas rojas en sus concentraciones: “Somos militantes del MAS”

“Hemos recuperado nuestra democracia con tanta lucha del pueblo, como para que ahora desde la Dirección Nacional de nuestro instrumento político se esté diciendo estas mentiras respecto a nuestro presidente Lucho, no sé con qué objetivo, y justo en este momento en el que estamos enfrentando nuevos intentos desestabilizadores de nuestra democracia por parte del fascismo”, aseveró.

El desmentido surgió ante la consulta sobre las declaraciones que emitió el vicepresidente del MAS-IPSP, Gerardo García, quien dijo que no les extraña que el presidente Arce esté “haciendo campaña” y diga que ya no va más en el partido de Evo Morales.

“Jamás nuestro Presidente ha prohibido que utilicemos banderas azules, somos militantes del MAS-IPSP y levantamos con orgullo nuestra bandera azul, blanco y negro, por lo que es, absolutamente, falso que él haya instruido que se pongan banderas rojas y no azules en los actos”, manifestó la autoridad, citada por la estatal ABI.

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, aseguró que el presidente Luis Arce no instruyó el uso de banderas rojas en sus concentraciones ni que se haya prohibido el uso de banderas azules del MAS-IPSP.

Aunque también indicó que junto a miles de banderas azules, siempre vio banderas rojas en actos y concentraciones del MAS-IPSP desde que estaba Evo Morales como presidente, porque la militancia son de “varios partidos y movimientos de izquierda” los que han acompañado el Proceso de Cambio.

Entre ellos, el Partido Comunista de Bolivia, el Partido Socialista-1, el PCB Marxista-Leninista-Maoísta, el Movimiento Guevarista, así como muchos otros movimientos y colectivos.

“Yo participé de algunos encuentros de esos partidos, como militante del MAS-IPSP, y me regalaron con mucho cariño sus poleras, banderas, la hoz y el martillo, y eso nunca me ha hecho sentir menos militante del MAS-IPSP, porque he estado y estoy en la lucha junto a compañeros con los que compartimos principios ideológicos. Más bien debería alegrarnos luchar codo a codo junto a compañeras y compañeros (...)”, dijo.

Los cuestionamientos surgen también en un contexto en el que en las redes sociales circuló una fotografía de tres legisladores del MAS que posaron con la bandera del PS-1. En la imagen se ve al senador Rubén Gutiérrez, las diputadas Zulay Mamani y Estefanía Morales, según ANF.