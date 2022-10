Prada sobre Camacho: Nunca tuvo voluntad de diálogo, trajo una propuesta para imponer

En ese sentido, la titular de la cartera de la Presidencia expresó que Camacho “prioriza sus intereses” y que no tiene “vocación democrática”.

“Lamentablemente el gobernador de Santa Cruz, prioriza una vez más sus intereses políticos, lo que él mejor sabe hacer: confrontar. Él se alimenta del conflicto, y hoy ha quedado demostrado que no tiene ningún tipo de vocación democrática, de diálogo, de construcción de consensos”, dijo.

Por otro lado, reconoció el trabajo del rector de la Universidad Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar, por haberse quedado en la mesa de diálogo, y no haber abandonado la reunión de manera intempestiva. Dijo que, el diálogo continúa abierto, pero no hizo mención a que si se considerará o no la propuesta de los cruceños.

Camacho fue el primero en abandonar la reunión, luego que la ministra rechazó la propuesta presentada por el comité. Posteriormente, le siguió el vicepresidente del Comité Cívico, Stello Cochamanidis.