Después de que Luis Fernando Camacho desafió al mandatario Luis Arce a un debate, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, sostuvo que el gobernador de Santa Cruz no es una persona de diálogo sino de confrontación.

“Es falso este afán de diálogo, de debate, de democracia. (...) Él no es una persona de diálogo, él no es una persona de debate. Él es una persona de confrontación, de violencia, y es una persona que ejerce un liderazgo patronal, y cuando alguien le dice lo que no le gusta, se levanta y se va”, expresó Prada en entrevista con DTV.

La ministra puso como ejemplo al paro cívico de octubre y noviembre, previo al cual se convocó al gobernador a diferentes encuentros por el diálogo, pero no se hizo presente.

“Él tiene un complejo de superioridad tan grande que siempre se aboga la representatividad no solamente de Santa Cruz sino prácticamente de toda Bolivia. (...) Es una persona ensimismada en él mismo, vive una egolatría donde se cree lamentablemente todas sus mentiras y busca seguir utilizando al pueblo cruceño”, manifestó.

La autoridad apuntó también contra el comité cívico y la Unión Juvenil Cruceñista y cuestionó que hablen de democracia cuando “amenazan” a quienes piensan diferente.