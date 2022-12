Preparan más demandas contra líderes del paro y hoy se conoce fallo sobre el Silala: las 7 noticias que debe saber antes de empezar el día

Preparan más demandas contra líderes del paro; hoy se conoce fallo sobre el Silala; y autoridades no coordinan los trabajos de sofocación en Sud Yungas. Le presentamos algunas de las noticias más relevantes a esta hora:

- Secuelas del paro: admiten 3 denuncias contra líderes y alistan más demandas

Después de la protesta de 36 días que paralizó Santa Cruz en demanda del censo para 2023, se activaron varias denuncias contra los líderes de esa región: Luis Fernando Camacho, Rómulo Calvo y Vicente Cuéllar. Tres de esos procesos penales ya fueron admitidos por el Ministerio Público, informó ayer el fiscal general, Juan Lanchipa.

Desde el Gobierno, el ala dura del Movimiento Al Socialismo (MAS) y las organizaciones sociales masistas alistan por lo menos otras cuatro demandas penales contra estos líderes por las consecuencias del paro cruceño de más de un mes.

- 13 días de fuego: pugnas impiden ayuda para Sud Yungas y combaten con baldes

Desde hace 13 días, el fuego en Sud Yungas del norte de La Paz no da tregua. La gente busca apagar el incendio con lo que puede, usa baldes y fumigadoras. Ya se cuenta con una cisterna, pero no es suficiente. En medio de esta situación, las autoridades de los tres niveles (municipio, gobernación y gobierno) no coordinan los trabajos de sofocación.

- Sentencia sobre el Silala puede dar paso a una nueva relación con Chile

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya leerá hoy la sentencia sobre el caso Silala, tras seis años de proceso. Expertos en temas internacionales coinciden en que el veredicto puede ser el punto de partida para una nueva relación entre Chile y Bolivia, para tratar temas pendientes.

- Arce logra una bancada de al menos 46 legisladores, pero requiere de la oposición para tener gobernabilidad

Con la aprobación de la ley del censo, el presidente Luis Arce ganó una bancada de al menos 46 legisladores en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), pero para tener gobernabilidad y aprobar leyes requerirá de la oposición. Esto debido a que el ala evista del MAS, que tiene 50 legisladores, sostiene que con la sanción de esa norma se consumó el plan para dividir a la bancada azul.

- Ascienden a policías de base a raíz de los que viajaron a reprimir Santa Cruz

El comandante general de la Policía Boliviana, Orlando Ponce, determinó aprobar con una nota de 51 puntos, “de manera excepcional”, a los sargentos y suboficiales que se postularon para el ascenso de grados en la gestión 2022, a nivel nacional. Según el documento, la medida fue asumida para favorecer a los uniformados que no pudieron dar los exámenes porque los llevaron a Santa Cruz para los operativos de los conflictos sociales durante los 36 días de paro por el censo. En ese tiempo, los policías reprimieron duramente a la población.

- Denuncian que Fiscalía va tras docentes de Uagrm por paro

La Fiscalía pretende procesar a dos catedráticos de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) por apoyar el paro cívico indefinido por el censo en Santa Cruz, denunció ayer el presidente de la Federación Universitaria de Docentes de dicha casa de estudios, Rogelio Espinoza.

- Gran Mamoré despide a la “U” y es el equipo 17 para 2023

Con autoridad en la ida y en la vuelta, el plantel de Libertad Gran Mamoré ascendió a la División Profesional anoche en el estadio Patria de Sucre, donde derrotó a Universitario por la cuenta de 3-0 y cerró el año devolviéndole a Beni una plaza futbolera.