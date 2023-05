La ministra de Culturas, Sabina Orellana, anunció que presentará una denuncia para dar con los responsables de un supuesto atentado contra la vida de las dirigentes de la organización de mujeres Bartolina Sisa durante el XVI Congreso Ordinario Departamental de Cochabamba, del sábado.

“Estoy presentando una querella donde corresponde, para que se haga una investigación por las instancias correspondientes, para que se pueda encontrar a los responsables que han atentado contra la vida de las compañeras de las 16 provincias (de Cochabamba)”, anunción en conferencia.

Afirmó que de manera injustificada las dirigentas la acusaron de vender credenciales y generar desorden en el congreso.

Relató que durante el ampliado ella se encontraba acompañando al vicepresidente, David Choquehuanca, en un evento en el municipio de Cocapata.

“Yo soy de Cochabamba, soy miembro, una afiliada más de esta organización desde mi comunidad, por eso he venido a aclarar, tienen que demostrarme en qué momento y dónde he impreso (las credenciales). Yo quiero decirle a la hermana Isabel Domínguez, no calumnie hermana, nosotros sabemos quiénes somos y es el momento de ponerle un coto a todo esto, no perjudiquemos a la organización de mujeres”, enfatizó.