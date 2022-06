Un grupo de legisladores, activistas y comunarios interpusieron ayer una acción popular en defensa de Tariquía, área protegida de Tarija, en busca de dejar sin efecto cuatro leyes que sustentan los contratos de intervención petrolera en esa zona.

La presentación de la acción estuvo precedida por una marcha en Tarija, en la que participaron representantes de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, el Comité Nacional de Defensa de la Democracia, legisladores de Comunidad Ciudadana y Creemos, y activistas.

Hace una semana, denunciaron que maquinaria ingresó al lugar para realizar trabajos de exploración. Ayer, una comunaria que participó en la marcha, aseguró entre lágrimas: “Ahora no puedo dormir, no puedo comer, no puedo vivir tranquila”.

Los accionantes piden que se disponga: “Que las Leyes 1014, 1015, 1049 y 1050 y toda otra que estuviere vigente, queden sin efecto en todo lo que concierne a las áreas que quedan comprendidas dentro de los límites del territorio que comprende la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía. De la misma manera queden sin efecto los contratos aprobados por las precitadas leyes, suscritos entre YPFB y Chaco SA y Petrobras Bolivia SA y/o con cualquier otra empresa nacional o transnacional que adujera derechos para explorar y explotar dentro de los límites de la reserva”.