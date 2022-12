En tanto, la oposición sostuvo que el dinero destinado es un gasto que no se justifica y adelantó que realizará acciones de fiscalización con la formulación de informes de petición escrito a Presidencia y a Entel Dinámica. Desde el partido oficialista, en cambio, aseguraron que no se trata de un gasto, sino de una inversión para que la población esté informada.

“El presupuesto global del Ministerio de la Presidencia y en este caso del Viceministerio de Comunicación responde al Programa Operativo Anual que se elabora previo al inicio de cada gestión. Si bien los datos que muestra Página Siete no son precisos, los montos de estos servicios son de conocimiento público y están enmarcados en la normativa vigente, respondiendo a las siguientes atribuciones del Viceministerio de Comunicación: diseñar, elaborar y desarrollar políticas y estrategias de comunicación gubernamental; informar sobre temas de interés coyuntural; y gestionar la difusión de las políticas del Gobierno y de la imagen del Estado Plurinacional”, sostuvo.

Análisis y reacciones

Marcelo Durán, docente y consultor en Tecnología de la Información de la Agencia Bithumano, cuestionó que el ministerio de la Presidencia solo haya otorgado contratos a una sola empresa, la cual es una subsidiaria estatal.

“En el fondo es una práctica que la vienen haciendo hace muchos años, desde la cual sacan recursos a título de publicidad y la introducen a una tercera unidad o tercera persona. En este caso al ser parte del Estado, esos contratos están fuera de convocatorias o de ternas, porque además solo ellos deben cumplir con los requisitos que piden”, sostuvo.

Durán expresó que este caso debe ser investigado. “Más allá del monto y la eficiencia, la pregunta es: ¿por qué solo (se contrata a) esta empresa? ¿Con qué términos la terminan contratando? ¿Qué hay por detrás? ¿Quién está en esta empresa? ¿Qué vínculos tienen? Porque esto no es gratis”, agregó.

Tonny López, periodista experto en redes sociales, indicó que es “muy elevado” dinero que gasta el Gobierno para publicidad en redes sociales.

“En la anterior gestión había polémica por las empresas que se adjudicaron los contratos en redes, entre ellos Entel Dinámica. (...) Es muy elevado, es demasiado los recursos gastados solo para difusión”, aseveró.

López detalló que el Gobierno no debería destinar recursos en difusión en redes sociales, puesto que Presidencia tiene unidades de comunicación que se dedican a la difusión en estos espacios y al manejo de las cuentas institucionales.

La senadora de Creemos Centa Rek presume que estos recursos pueden ser destinados a pagar guerreros digitales, por la “guerra sucia” que hay en redes sociales, desde cuentas falsas, en contra de opositores o analistas. Aseveró que en lo personal no vio campañas del Gobierno en redes sociales.

“Este es un gasto que no se justifica, porque no vemos que tenga ningún tipo de efecto, pero es grande el ejército de guerreros digitales. Con seguridad, no se está haciendo el servicio (que figura en contratos). Por otro lado, se cobra a fondo desconocido, son negocios, mucha gente del MAS está haciendo negocios y sangrando el país”, enfatizó.

Rek adelantó que como legisladores iniciará acciones de fiscalización y elevará peticiones de informes escritos al ministerio de la Presidencia y Entel Dinámica. Añadió que con sus colegas de su bancada y de Comunidad Ciudadana (CC) propondrá acciones para verificar si en la subsidiaria no hay montado un aparato para guerreros digitales y si realmente cumple con el servicio que hace.