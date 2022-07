Presidenta de Comcipo: “Siempre nos han visto como a enemigos”

Vive en la Villa Imperial, allá donde casi todos la conocen. Su nombre es Roxana Graz, presidenta del Comité Cívico Potosinista (Comcipo). Cuando a fines del año pasado hubo una orden de captura contra los líderes del ente cívico, dos escaparon y están en la clandestinidad mientras que un tercero se encuentra preso (Marco Pumari). Graz no se fue y permanece en la ciudad que la vio nacer. Es más, anuncia que dará la cara por su departamento y su institución... sin ir a esconderse.

Ella divide su tiempo entre la docencia en las aulas de la Universidad Autónoma Tomás Frías y la dirigencia cívica. Pero a la hora de priorizar, lo más importante son sus tres hijos, los dos mayores siguen en la universidad y la tercera está a punto de concluir el colegio.

Roxana es bastante crítica y no le gusta callar. Cuestiona, por ejemplo, la dejadez del Gobierno central con Potosí.

Potosí ya organizó un paro de 24 horas (el martes 5 de julio) y alistaba nuevas medidas para hacerse escuchar con el Ejecutivo. Las protestas quedaron suspendidas porque los cívicos lograron reunirse en La Paz con el presidente Luis Arce y su equipode trabajo, el martes.

Una semana antes de la reunión con las autoridades estatales, Graz habló con Página Siete en Potosí y se lamentó: “Siempre nos han visto como a enemigos”.

¿Cómo llegó al cargo?

Ser presidenta de Comcipo no estaba en mis planes. Asumí por prelación al ver que a fines de 2021 llegó la persecución contra los cívicos y vinieron con dos mil policías a ejecutar la persecución política contra nosotros. Hubo dos mil policías para arrestar a Juan Carlos Manuel, Ramiro Subia y Marco Pumari.

He tenido que asumir la responsabilidad de la entidad cívica con mucha entereza porque toda la responsabilidad recae sobre mis hombros y son responsabilidades grandes. Potosí tiene demandas muy añejas.

¿Cómo distribuye su tiempo?

¿Qué hago con mi tiempo?, me divido y trato de organizarme. En la universidad paso todas las mañanas clases y por las tardes cumplo lo que conlleva esto de la dirigencia y, en medio, también están mis hijos, a quienes tengo que atenderlos y estar pendiente de sus necesidades.

Cuando puedo cocino y cuando no puedo voy a la pensión, aunque generalmente hay una persona quien cocina en la casa. Tratamos siempre de dar el tiempo donde se puede, tanto a mi familia, mi trabajo y la dirigencia. Siempre se puede cuando hay intención y ganas.

Los anteriores presidentes de Comcipo fueron apresados o están perseguidos. ¿No tiene miedo que algo así le pase?

No. Tengo noticias de que están armando muy bien una orden de captura para perseguirme, y a mi vicepresidente también. Hay una ampliación a la investigación sobre el caso de la quema de la Corte Electoral (en 2019) y el caso Golpe I que están ampliando.

¿Cree que fue golpe de Estado lo que pasó en 2019?

No, imposible, nunca ha sido golpe. Nosotros hemos salido y hemos luchado en 2019 en contra del fraude, que era monumental. Hemos observado acá en Potosí que en muchas casas de los exministros, exdirigentes de los masistas había ánforas que, incluso, habían cambiado las papeletas.

Pumari ha hecho la denuncia respectiva, hemos encontrado una casa que estaba llena de ánforas, pero todo eso queda en la nada ante la lógica que quiere imponer el Gobierno de que ha sido golpe.

Y ¿la quema de la Corte?

Hay versiones que desde la Corte sacaban mochilas de dinero. Entonces para que no se investigue esto, para que no se llegue a saber (se ha quemado la Corte), ¿quiénes han propiciado la quema? han sido los mismos del Movimiento Al Socialismo... esa es una de las versiones que hay. La entidad cívica, con las organizaciones, en ningún momento han estado cerca, como para quemar.

¿Ahora se apunta a la presidencia del Comité Cívico?

El Gobierno siempre es pues aquel que tilda, miente, engaña, finge e incluso arma determinados casos, está lo de Porvenir (Pando, 2008) o el caso Rozsa (Santa Cruz, 2009). Para ellos es fácil porque tienen el poder económico, el poder político y ahí hay personas que se prestan a todo esto y pueden armar todo. Como han agarrado y han secuestrado a la justicia es fácil para ellos armar todo esto.

En ese escenario, ¿no hubo un momento en el cual hubiese pensado en alzar las manos?

Muchas personas, entre ellos mis familiares, no querían que asuma este cargo. Mi papá gracias a Dios está vivo, no quería; pero ahí tenemos una conciencia de lucha porque siempre hemos luchado desde donde hemos estado. Hemos estado en la dirigencia universitaria, he estado también en las dirigencias vecinales.

Entonces a raíz de eso y por tantas luchas que Potosí ha emprendido ya es como algo arraigado en la esencia potosina que tenemos que seguir luchando por mejores días. Entonces eso es lo que nos lleva a seguir adelante.

¿Usted tiene alguna filiación política?

Ninguna, nunca he pertenecido a algún partido político, ni siquiera me he inscrito en mi época de juventud. Siempre he sido más técnica, más investigadora, más pendiente de estar en roles técnicos; pero política no. Nunca, nunca me ha gustado.

Ha pensado qué pasaría si se decide ir tras suyo, judicialmente...

Sí, me he puesto en ese escenario, primero debo decir que no me voy a escapar.