Presidente de ABC: “Ya me han dicho que soy corrupto no ve, pero no hay nada”

Ante las denuncias por presunta corrupción, el presidente ejecutivo de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Henry Nina, aseguró que no hay nada en su contra y advirtió con acciones legales a quienes lo acusaron sin pruebas por el caso de coimas dentro del proceso de adjudicación a la empresa china Harbour Engineering Company-Chec para la construcción de la doble vía Sucre-Yamparáez.

“Voy a salir con todo, voy a esclarecer todo. Ya me han dicho que soy corrupto no ve, pero no hay nada. Voy a tomar mi defensa personal y vamos a pasar toda la documentación. Se va a hacer la auditoría no solo de esta gestión, sino de todas las gestiones”, declaró a Erbol.