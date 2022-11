Presidente de Diputados visita a huelguistas de la oposición y recibe proyecto de ley para censo 2023

El presidente de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado, visitó la tarde de este lunes a los tres parlamentarios de Comunidad Ciudadana (CC) que llevan adelante una huelga de hambre y recibió de sus manos un proyecto de ley que propone que el censo se lleve a cabo en 2023.

“Valoro la lucha que han tenido, he sido uno de los primeros en preocuparme porque estén bien y también en visitarles. Me alegra que se suspenda la medida, creo que también ya era oportuno, porque no hay una razón para que continúe la medida”, manifestó Mercado, legislador de las filas Movimiento Al Socialismo (MAS).