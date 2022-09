Presidente de la Magistratura denuncia “venta de pegas” y “pasanaku de poder” en instancias judiciales

“Cada vez que existe Sala Plena, de 12, 15, 20, 22 Vocales, hacen una especie de turno, entonces no logran consensos, el que tiene que ‘elegir’ no ha elegido, entonces ahí está el conflicto. Denle pues el cargo a quien ha ganado la convocatoria, no tendría que haber debate, cuál es la razón, no es pues otra que el ‘amiguismo’ o ‘compadrerío’”, acotó la autoridad judicial.

Señaló que otro de los problemas de carácter estructural es la formación universitaria judicial, que “hasta ahora no termina de despegar”.

De acuerdo con la Ley 025 del Órgano Judicial, el Consejo de la Magistratura debe apoyar el proceso de selección de personal y apoyo jurisdiccional del TSJ.

“Cuando llegó la vigencia de la Ley 025, se debió regular las competencias para un mejor desarrollo, lo que se hace actualmente es un ‘pasanaku del poder’ muy irresponsable por parte de estas autoridades”, indicó.