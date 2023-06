El presidente de YPFB, Armin Dorgathen, reconoce la caída en la producción de gas por falta de exploración, anuncia proyectos desde este año y espera que la tendencia de caída se revierta entre 2025 y 2026. Reconoce una deuda con las petroleras y admite que la planta de úrea se paralizará para hacerle mantenimiento y, así, aprovechar de vender el gas a mejor precio a Argentina en este invierno.

Dice que las denuncias de los exministros de Evo Morales buscan desestabilizar al Gobierno y denuncia que los surtidores están especulando y vendiendo combustible para el mercado paralelo.

Dorgathen es paceño, ingeniero petrolero titulado en la UPB de Cochabamba y tiene una maestría en reservorios realizada en Francia. Aquí el diálogo con Página Siete.

Bolivia era una potencia gasífera y ahora está importando más hidrocarburos que los que exporta. ¿Cómo hemos llegado a este punto?

Las causas van desde una Ley de Incentivos que sale del 2017 y que no funcionó, hasta que faltó hacer mayor cantidad de exploración. Sin embargo, el último año hemos tenido una renta petrolera superior a los últimos cinco o seis años, con más de dos mil millones de dólares, pese a que tuvimos una producción de gas inferior, lo cual es un logro que se debe a la negociación en la venta de gas, con lo que logramos casi 500 millones de dólares adicionales. Por otro lado, también tuvimos la guerra entre Rusia y Ucrania, que hizo subir bastante el precio de los combustibles. Obviamente, hay que hacer un trabajo, tenemos un plan de producción nacional. Lo primero es la exploración dentro de áreas que produzcan crudo y ya tuvimos el éxito exploratorio hace poco en Yope. El segundo tema es biodiésel, que deberíamos haber comenzado hace muchos años, pero comenzamos este año. Por otro lado, hicimos cambios logísticos porque antes se importaba por puntos que eran más caros, como Paraguay y Argentina, hoy lo estamos haciendo por Chile porque tenemos costos más bajos. De 10,4 bolivianos el litro hemos logrado bajar a 6,4.

¿Es cierto que podríamos terminar importando gas argentino usando el mismo gasoducto que era de ida?

Obviamente hay que explorar. Hablar de estudios y fundaciones que ven una curva y tratan de hacer una extrapolación para ver cuándo llega a cero y decir que ese año se acaba el gas, ésa no es una forma correcta. Lo sería si no hacemos nada, pero cada año uno va trabajando en proyectos de exploración, en trabajos de desarrollo, en proyectos de recuperación mejorada; por ejemplo, en un sistema de compresión que va a permitir recuperar más reservas. El trabajo que estamos haciendo justamente es para no tener que hacer esto, no tener que importar gas; por ahora estamos trabajando en hacer un plan exploratorio, obviamente tiene un factor de riesgo, pero trabajamos en diferentes cuencas.

¿En sus proyecciones cuándo sería el punto cero?

No se puede saber porque cada año hay un índice de reposición de reservas diferente y habrá una producción incremental. El objetivo que tenemos es que deje de bajar (la producción), y que para el año 2025-2026, tengamos ya un cambio de tendencia en la caída. Un proyecto exploratorio, para ponerlo en producción, lleva alrededor de cinco años más o menos. Es un proceso largo tener éxito.

¿Eso quiere decir que los 11 proyectos que anunció no se van a ejecutar este año, sino que solamente van a comenzar?

Comenzamos la ejecución este año. Algunos van a tener resultados este año como Yope, pero, el objetivo para nosotros es comenzar a perforar en esos 11 proyectos, porque ése es el hito importante, porque es un proceso largo hasta que el taladro comienza a perforar.

¿Cómo ha afectado esta caída de la producción en el erario público?

Estamos trabajando para que haya más gas y hemos trabajado muy duro para que la renta petrolera haya sido la más alta con menos gas y eso se debió a las negociaciones que tuvimos con Brasil, con Argentina. La planta de úrea nunca había vendido más de 100 millones de dólares, pero logramos 230 millones. Es decir, dentro de la caída que estamos viendo en la producción, hemos administrado de la mejor manera posible para tener la mayor cantidad de recursos.

Suponiendo que en tres años se revierta la curva, ¿el mercado no espera, no?

El mercado potencial para nosotros es el brasileño, en el que estamos enfocados. Argentina, entendemos totalmente que tiene un potencial gigante en Vaca Muerta, que ya lo están desarrollando, aparte que no es tan interesante porque es un precio subsidiado y es un precio estable. En cambio, en el mercado brasileño se puede ir a buscar diferentes precios, es un mercado mucho más dinámico, con un abanico de opciones.

¿Por qué no se certificó reservas en los últimos seis años, pese a la exigencia de la ley y cómo se hará el proceso este año?

La licitación ya está avanzada. Por qué no se hizo en los años pasados, antes de que yo entre, no sé. Durante nuestra gestión estábamos con algunas restricciones por el covid, lo cual hizo que las empresas no participen o que no se puedan realizar los viajes; sin embargo, este año ya pudimos lanzar el proceso.

¿En cuánto están las reservas actualmente y el potencial cuál es para los 11 proyectos?

El último dato que tenemos al 2018 es 8,9 (TCF) de reservas.

¿Cuál va a ser la relación con las empresas petroleras? Están exigiendo una nueva Ley de Hidrocarburos que les dé seguridad e incentivos para invertir.

Los cambios normativos van más del lado del Ministerio de Hidrocarburos; sin embargo, en lo personal, pienso que, si una Ley del Oro, que puede traer muchos beneficios al país, tuvo tantos problemas para ser aprobada, no me quiero imaginar una ley de hidrocarburos. Entonces, no veo que se viabilice porque a veces la oposición no es constructiva, es dañina. Personalmente lo veo un poco complejo el tema de que se pueda modificar; sin embargo, crear incentivos para que haya mayor inversión es algo que se puede hacer y esto se hace a través del mercado. Por ejemplo, para Brasil es un incentivo interesante que ya exista toda la infraestructura; o el hecho de ir en conjunto con YPFB, que recién está tomando el toro por las astas en la exploración, de que pueda haber alguna simbiosis, alguna sociedad entre empresas privadas y YPFB para encarar proyectos. Somos uno de los países que más seguridad jurídica da, porque para explorar un área hay una ley, que impide ser ágiles. La idea es buscar mecanismos para perforar de forma más ágil y que sea más fácil otorgarle el área conjuntamente (a una privada) con YPFB.

¿Por qué las empresas petroleras han dejado de explorar? ¿La nacionalización ha influido?

La nacionalización sacó de la pobreza a muchísima gente. Hay una etapa posterior, hacia el año 2016, cuando las empresas privadas comienzan a invertir un poco en exploración y YPFB es la que se queda sin poder invertir lo suficiente en exploración. Se necesita que ambas, tanto la empresa pública como la empresa privada, puedan ir en conjunto. Esta situación no se llegó a crear hacia el año 2016-2017, se sacaron algunas leyes de incentivos que no tuvieron el efecto esperado; obtuvimos algunos resultados negativos en exploración que debieron haberse tomado como resultados negativos para entender mejor la cuenca y no tratar de darle un resultado positivo como fue el caso de Boyui. Sin embargo, ahorita estamos trayendo nuevas operadoras. YPF va a comenzar un proyecto en diciembre, Canacol ya firmó varios contratos, Petrobras va a invertir en exploración y con Repsol estamos en negociaciones.

¿Los 11 proyectos que usted ha presentado son de exclusiva responsabilidad de YPFB?

Sí, de YPFB.

¿Existe dinero para encarar esta inversión tomando en cuenta que hay escasez de fondos en el Estado?

Sí, tenemos el dinero para hacer los trabajos y lo estamos ejecutando. Estamos con tres proyectos. Estamos con Yope, luego el taladro sale de Yope, se va a Chané; estamos perforando el Yarará X2, en Mayaya; vamos a comenzar Iñau y Yapucaiti dentro de poco. Los proyectos ya están listos, muchos de los proyectos ya están incluso adjudicados, algunos ya están en obras civiles, otros ya están perforando, así que estamos en plena ejecución. No es papel.