La presión del Movimiento Al Socialismo (MAS) sigue y ahora se volcó hacia el vicegobernador de Santa Cruz, Mario Aguilera, para que reemplace al gobernador Luis Fernando Camacho, recluido preventivamente en el penal de Chonchocoro por el caso “golpe I”.

“Tiene que haber nuevas elecciones si el señor vicegobernador no convoca a gabinete departamental y el gabinete tiene que sacar una resolución administrativa para que Aguilera asuma el cargo”, afirmó ayer el diputado del ala renovadora del MAS Rolando Cuéllar, mediante un video que grabó y lo difundió en las redes sociales.

Aseguró que analiza jurídica y constitucionalmente la posibilidad de presentar una demanda. “Para que el día martes en la ciudad de La Paz presentemos una demanda penal por incumplimiento de deberes, omisión, una acción de cumplimiento y pediremos nuevas elecciones en el departamento de Santa Cruz”.

Según Cuéllar, el vicegobernador cruceño no aplica el artículo 25 numeral 1 del estatuto, el cual señala que bajo la ausencia del exgobernador Luis Fernando Camacho debe asumir el vicegobernador. “En ese sentido públicamente Mario Aguilera ha renunciado a asumir y aplicar el estatuto, quiere decir que no hay en este momento gobernador en el departamento de Santa Cruz”, enfatizó el legislador.

Por su parte, el vocero presidencial, Jorge Richter, apeló a que las autoridades del legislativo departamental y de la Gobernación de Santa Cruz puedan definir mediante un criterio normativo-jurídico y no de una “posición política” la situación de Luis Fernando Camacho, al frente de la institución departamental.

En conferencia de prensa, señaló que la normativa vigente no debe ser sujeta a “interpretaciones forzadas” para asumir una posición respecto de la situación del gobernador cruceño, quien se encuentra encarcelado en Chonchocoro. “Tienen la Gobernación y la asamblea legislativa las facultades de poder realizar aquello (definir la situación de Camacho) y en esas facultades tienen que asumir un criterio normativo-jurídico no un criterio de posición política, no un criterio de acción también política”, afirmó.

El vicegobernador de Santa Cruz, Mario Aguilera, descartó asumir las funciones de Camacho debido a que no se cumplen ninguna de las causales para que asuma su cargo.

“Hay una detención mientras el señor Luis Fernando Camacho es investigado y él ha llevado a esa situación, no se ha presentado ante distintas situaciones de parte de la Fiscalía”, añadió ayer Richter.

Además, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, dijo que si bien él no puede plantear una posición al respecto, por ser temas que pertenecen a la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, considera que se deben cumplir las normas que rigen sobre el reemplazo. Puso de ejemplo al presidente Luis Arce cuando se ausenta del país. Explicó que en su ausencia el país no se queda sin gobernante, sino que asume el vicepresidente David Choquehuanca el tiempo que el primer mandatario esté ausente.

La asambleísta departamental Paola Aguirre indicó hace unos días a ANF que el MAS “tiene planeado” dar un golpe de Estado a la Gobernación de Santa Cruz. Para la asambleísta cruceña el Gobierno busca el vacío de poder en la región para instaurar a alguien afín al MAS y tener el control.

“El caso por el que se investiga a Luis Fernando Camacho ocurrió antes de las elecciones a la Gobernación, ¿por qué en ese entonces no se lo aprehendió?, el MAS esperó que Camacho se consolide en el cargo de gobernador para que a través de este secuestro judicial quede un vacío de poder y esta situación allane el camino para que una autoridad del MAS asuma el cargo”, manifestó Aguirre.

Camacho, desde su detención preventiva en Chonchocoro, ya firmó un decreto y realiza otras funciones como gobernador.