Protestan en puertas de la casa de Rómulo Calvo, en rechazo a la suspensión del paro

Un grupo de personas llegó hasta el domicilio del presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, para protestas por la suspensión del paro indefinido; consideran que la suspensión de la medida debió decidirse en un cabildo.

“No estamos de acuerdo que hayan negociado nuestra lucha. Lastimosamente una persona que ha estado 36 días bajo aire acondicionado, nos ha negociado. No podemos decir que se vendió, se regaló al MAS”, señaló uno de los movilizados a los medios de comunicación.

Mencionó que la población movilizada no está de acuerdo con que 36 días de paro se tiren al agua. Recordó que en un cabildo se quedó que no debía levantarse la medida, por lo que debió decidirse también en un cabildo si se levanta o no el paro cívico.