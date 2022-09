Proyectan que Gobierno intervenga en la calificación de ascensos de los policías

Mediante el proyecto de ley de “Carrera de la Policía Boliviana”, plantean que el Ministerio de Gobierno nombre a un representante para que integre la Comisión Superior de Talento Humano Policial, que evaluará y calificará a policías convocados a los exámenes de ascenso. La oposición dice que Ejecutivo tendrá un mayor control de la institución policial, mientras que el oficialismo niega que habrá injerencia.

La propuesta, a la que accedió Página Siete, fue presentada por el presidente Luis Arce el 13 de agosto, y ayer fue aprobada en grande en la Comisión de Gobierno, Defensa y Fuerzas Armadas de la Cámara de Diputados.

El artículo 6 del proyecto reza de la siguiente forma: “La Comisión Superior del Talento Humano Policial se constituye en el órgano de fiscalización y control de los procesos de postulación, evaluación de la carrera policial y calificación de las y los servidores públicos policiales convocados a cursos de posgrado y exámenes de ascenso”.

Esta “comisión superior” estará conformada por el Inspector General de la Policía Boliviana, el Presidente del Tribunal Disciplinario Superior, el Director Nacional del Talento Humano, el Director Nacional de Instrucción y Enseñanza, y un “representante del Ministerio de Gobierno”.

María José Salazar, diputada de Comunidad Ciudadana e integrante de la Comisión de Gobierno, Defensa y Fuerzas Armadas, cuestionó el proyecto. Argumentó que el Gobierno tendrá mayor injerencia en la Policía y la desinstitucionalizará.

“Hay artículos que señalan que el Ministerio de Gobierno tiene que dar su visto bueno, hay intromisión e injerencia del Ministerio Gobierno en la Policía. El Ministerio Gobierno tendrá un representante en la comisión que calificará a los policías que postulen a ascensos”, sostuvo.

Emilio Rodas, exviceministro de Régimen Interior, manifestó que no hay la necesidad de plantear que el Ministerio de Gobierno se meta en temas institucionales de la Policía. También criticó que las reformas a la institución policial se den en forma desordenada.

“El Ministerio Gobierno no debería integrar la Comisión (Superior del Talento Humano Policial), debería ser la Policía de manera autónoma que tenga sus propios mecanismos de evaluación y ascensos. La incidencia de un organismo de Estado no es necesaria. No considero correcto que en los ascensos esté el Ministerio de Gobierno”, dijo.

Una fuente de la Policía, que pidió guardar su nombre en reserva por temor a represalias, hizo tres observaciones. La primera, con el proyecto de plan normativo el Gobierno “se inmiscuirá” en los ascensos policiales; la segunda, habrá un mayor control de parte del poder político de turno en la Policía; y la tercera, con el tema de la antigüedad, habrá mayores problemas en los ascensos.

“Con este proyecto de ley, y con la anterior ley (1387), el Gobierno tendrá un mayor control de la Policía, ya el Ministro de Gobierno está por encima del comandante general”, declaró.

El 16 de agosto de 2021 fue promulgada la Ley 1387 de Carrera de Generales y de Ascensos de la Policía Boliviana, que establece, en su artículo 11, que el Mando Policial estará integrado en primer grado por el Ministro de Gobierno, luego por el comandante general, el subcomandante y jefe de Estado Mayor, y suboficial de Estado Mayor.

Guido Añez, exministro, señaló que como será nombrado por el Ejecutivo, el representante del Gobierno no valorará la meritocracia en la evaluación sino el factor político. Añadió que en países como Venezuela se dieron reformas similares para tener el control de las fuerzas del orden.

“La Policía y las Fuerzas Armadas son instituciones que tienen que despolitizarse. El Ministerio de Gobierno no puede contaminar un tema orgánico de la Policía. Es parte de proyecto de control de las fuerzas del orden. En países totalitarios, como Venezuela, Cuba y Nicaragua, sus gobiernos han hecho reformas para controlar la Policía y el Ejército”, enfatizó.

El diputado Santos Mamani, del Movimiento Al Socialismo y presidente de la Comisión de Gobierno, Defensa y Fuerzas Armadas, calificó de falso que con esta propuesta el Gobierno tendrá un mayor control e injerencia en el Policía. Agregó que el proyecto ayudará a la reestructuración de la institución policial, algo que se necesita desde hace más de 30 años.

“Es falso que el Gobierno tenga injerencia en los ascensos de la Policía, tampoco el Ministro de Gobierno hace el ascenso de policías. La oposición siempre quiere tergiversar y mentir a la población, yo le hablo con la ley en mano. Hay una Comisión de Talento Humano, esta comisión estará integrada por varias direcciones y el Ministerio de Gobierno sólo tendrá un representante, no hay injerencia”, aseveró el legislador.