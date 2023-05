El diputado del ala radical del Movimiento Al Socialismo (MAS), Héctor Arce, arremetió contra la comisión de fiscales que liberó de culpa a los procesados en el caso coimas en la ABC. Los llamó “chiflados” y señaló que sospecha que la instrucción de enterrar el caso de corrupción vino desde el vicepresidente David Choquehuanca.

“No encuentro explicaciones, vamos a seguir en nuestra lucha, no vamos a bajar los brazos. Señores fiscales, su veredicto fue cerrar este caso, y el veredicto del pueblo es que este hecho de corrupción es real, que las pruebas existen, que el ministro Iván Lima dio informes contundentes en base a las pruebas y ustedes, este trio de chiflados, han tenido la osadía de sobreseer este hecho de corrupción”, declaró el diputado.

Durante su conferencia de prensa, el legislador presentó audios en los que se escucha la voz del ministro de Justicia, Iván Lima, que reconoce las irregularidades denunciadas por Arce, indicando que las pruebas, que fueron reconocidas por el Gobierno, fueron ignoradas por los representantes del Ministerio Público.

“Creía que en el país había justicia, pero no existe, creía que había transparencia, pero no existe. Ese ministerio de la ‘injusticia’ a la cabeza de Iván Lima debería cerrarse, no tiene razón de existir ese ministerio. Ahora queremos ver si les interesa resolver este hecho de corrupción, deberían estar trabajando en la impugnación del mismo. Es una vergüenza nacional lo que han hecho, han investigado con los ojos vendados”, agregó.