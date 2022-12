Jesús Fuentes, primer secretario Partido Socialista (PS-1), aclaró este lunes que dicha agrupación no tuvo ninguna reunión “de carácter político” con el presidente Luis Arce y aseguró que todavía no se manifestaron sobre un posible candidato para las elecciones generales de 2025.

“El PS-1 no ha realizado ninguna reunión de carácter político con el presidente Luis Arce Catacora. El PS-1 ha sostenido encuentros de carácter protocolar con el presidente en tres oportunidades”, manifestó al dirigente ante la prensa.

A continuación detalló que dichos encuentros se produjeron: en el congreso nacional del partido en 2021, al cual invitaron a varias autoridades; en el homenaje a Marcelo Quiroga Santa Cruz el año pasado, donde también estaban invitadas otras autoridades; y en el homenaje a José Montecinos y Wálter Vásquez Michel, que fue organizado por el órgano electoral.

“El partido no se ha pronunciado sobre ninguna candidatura y menos levantar el nombre del actual presidente. (...) En este momento, enfáticamente decimos que el presidente no es militante del PS-1, no está en las listas del partido”, agregó.

Fuentes confirmó que el PS-1 busca la personería jurídica en vistas a los comicios de 2025 y que están pasando por un proceso de “reestructuración” del partido. Sin embargo, aseguró que no están “en busca de ningún líder en este momento”.