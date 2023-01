Pugna del MAS enfrenta a bancadas y hablan de expulsión de Luis Arce

La fractura dentro del Movimiento Al Socialismo (MAS) escaló a un enfrentamiento entre bancadas azules y hasta un diputado evista indicó que la dirección nacional de ese partido es la que debe decidir si se expulsa o no de esa organización política al presidente Luis Arce Catacora.

“La dirección nacional del MAS evaluará si corresponde o no la expulsión del hermano Lucho. Sobre eso no me puedo pronunciar”, aseguró el diputado Héctor Arce, del ala evista del partido oficialista, en un contacto con la prensa.

El legislador manifestó que en esa organización política tiene que haber disciplina y respeto. “Tenemos que acatar las decisiones políticas que se toman desde el nivel superior y si no vamos a hacer eso, nos vamos a convertir en un taxi partido, como los partidos de derecha”, afirmó.

Arce se refirió al tema cuando aludió las recientes expulsiones de legisladores oficialistas en un ampliado del MAS Cochabamba.

En contacto con Página Siete, Froilán Fulguera, secretario político de la dirección nacional del MAS, indicó que respetan el voto que obtuvo Arce en las elecciones de 2020 y que no tocaron el tema de la expulsión hasta la fecha.

“Nosotros respetamos siempre el voto popular. La sabia decisión del pueblo en octubre de 2020 ha hecho que Luis Arce Catacora y David Choquehuanca tengan ese apoyo del pueblo boliviano (...). No hemos tocado nunca este tema hasta el momento y tampoco son atribuciones de ningún diputado o senador, sino que es atribución de la nacional”, aseguró Fulguera.

El pasado 14 de enero, el ampliado del MAS Cochabamba determinó, entre otros puntos, expulsar “ipso facto” a seis diputados por supuestamente pactar la Ley del Censo con la derecha y a escondidas.

Una de las razones de la expulsión, según el diputado Arce, es que fueron en contra de lo que definió la bancada del MAS Cochabamba en torno a los cargos que ocuparían los legisladores de esa región en comisiones y comités del Legislativo.

“Esa resolución de una elección interna ha sido tirada a la basura por Andrés Flores, jefe de bancada chuto e ilegal (...). Andrés Flores directamente designa desde La Paz a Cochabamba, de manera directa, pasándose por encima de la bancada. Es decir, por interés personal, ambición personal, (esos diputados) se desmarcan de la bancada de Cochabamba y se hacen autonombrar de manera directa con Andrés Flores”, aseguró el diputado del ala evista.

La bancada del MAS Santa Cruz salió al paso y emitió un pronunciamiento en el que rechazó “enérgicamente” la expulsión de los seis diputados y expresó su solidaridad con aquellos legisladores.

“La bancada del MAS-IPSP del departamento de Santa Cruz, de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en uso de sus legítimas funciones, rechaza las determinaciones del ampliado ordinario departamental del MAS-IPSP que se llevó a cabo en el departamento de Cochabamba el día sábado 14 de enero de 2023”, se lee en el pronunciamiento.

Ayer, la jefa de bancada del MAS Santa Cruz, Deisy Choque, rechazó que se quiera criminalizar a legisladores que respaldan al presidente Luis Arce.

“Queremos enviar un mensaje a nuestros dirigentes a nivel nacional: No dejemos que la mentira se convierta en una verdad a medias para perjudicar a parlamentarios en favor de algunas roscas, que están buscan criminalizar a los parlamentarios que están apoyando la gestión de nuestro hermano Luis Arce”, aseguró.

Choque manifestó que la bancada del MAS Santa Cruz, junto a sectores de ese departamento, fue la que impulsó la Ley del Censo. “Somos nosotros, como parlamentarios de Santa Cruz, que hemos pedido la aprobación de esta ley, juntamente con nuestra dirección departamental del MAS IPSP, nuestro bloque oriente, hemos consensuado y hemos coordinado la presentación del proyecto de ley, buscando pacificar el departamento de Santa Cruz”, aseguró.

El vicepresidente David Choquehuanca sostuvo que los colores no los tienen que dividir, dado que son multicolor, como una wiphala. Agregó que el proceso de cambio es “renovación”.

“Los colores no nos tienen que dividir a nuestros pueblos. Los colores no nos van a dividir a los quechuas. Tenemos 7.000 años, hermanos, los quechuas, los aymaras. Tenemos nuestro sarawi, y somos multicolor, somos wiphala. Nosotros hemos llegado para cambiar, no para administrar eficientemente el modelo que hemos heredado”, dijo en un acto el Vicepresidente.