Pugna en el MAS pasa a los golpes y deriva en amenazas al Gobierno

“Si vamos a aprobar (proyectos), vamos a hacer fiscalización profunda, una fiscalización seria, para que no se embolsillen los recursos”.

La pugna en el Movimiento Al Socialismo (MAS) pasó ayer a los golpes, cuando legisladores del ala evistas y del bando renovador protagonizaron una gresca. Aquello derivó, además, en amenazas al Gobierno de parte de legisladores allegados a Evo Morales de fiscalizar y no aprobar leyes.

Versiones

Cuéllar sostuvo que cuando salía de su conferencia fue increpado por Arispe. Detalló que el momento en que peleaban, sintió empujones y rasguños de tres parlamentarias.

“Directo me brincó Arispe, yo respondí, nos estábamos peleando (...) .Yo repartí y me defendí del ataque de estas tres diputadas, que lo estaban defendiendo a Arispe. Yo peleé con Arispe, le estaba tirando su tunda y ven que a mí me pegaron las tres diputadas”, expresó.

El legislador, del ala renovadora, anunció que denunciará ante la Comisión de Ética a Arispe y a las tres parlamentarias que lo agredieron. Pedirá que sean suspendidos de sus curules.

Por su parte, Alanoca acusó a Cuéllar de haberle agredido. “Me ha agarrado a patadas, tengo lesiones”, aseveró.

Arispe señaló que no podía dejar que agredan a una mujer y es por eso que intervino. “Cuéllar increpa a la hermana y es ahí cuando reaccioné, porque no se puede (permitir la agresión), tengo una madre, tengo una esposa, tengo hijas, tenemos la Ley 348”, comentó.

Alanoca anunció que interpondrá una demanda penal, ante la Fiscalía, en contra de su colega de Santa Cruz.

¿De amenazas a hechos?

La directora de la Autoridad de la Madre Tierra, Angélica Ponce, criticó el comportamiento de Arispe. Añadió que estas acciones violentas del bloque evistas se iniciaron con amenazas en contra de los renovadores.

“Este grupo de codiciosos tiene un descontrol emocional. Nosotros hemos estado en las bases siempre. Cuéllar es un compañero que ha estado en la lucha, en las buena y en las malas (...) .El plan negro es amenazar a los compañeros que apoyamos la gestión de Lucho y David, a mí me dijeron: ‘están contados tus días’”, sostuvo.