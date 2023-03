El expresidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Marco Antonio Pumari, denunció este viernes que nuevamente vulneraron sus derechos, debido a que se programó una audiencia para la cual no fue válidamente notificado, por lo que no estuvo presente su defensa, pese a ello se dispuso que se realice una audiencia virtual.

“Se está violando en todo momento mis derechos, hoy se está pretendiendo hacer un juicio (audiencia) virtual que me parece que nos pone en indefensión, por eso digo que no hay justicia en Bolivia y se hace lo que dice el MAS, y lastimosamente eso pagan nuestras propias familias y es lo peor, que en este momento no ven el daño que ocasionan a nuestro hijos, que los dejan sin un padre”, lamentó Pumari, en contacto con El Potosí.

Según el medio local, el exrepresentante, que está con detención preventiva por la presunta comisión de delitos electorales, llegó a la sala de audiencias de un juzgado penal fuertemente custodiado por uniformados de la Policía. De forma paralela, en la puerta se encontraban su esposa y su hija. Cuando abrazó a la niña, el excívico no pudo evitar las lágrimas.

No obstante, la audiencia no se instaló debido a que Pumari y otra procesada no tenían abogado, dijeron que la mismo se realizará de manera virtual.