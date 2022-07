Pumari: “Soy un preso político (...) la culpa de lo ocurrido en 2019 es de Evo”

Marco Antonio Pumari cumplió siete meses encerrado. Desde diciembre de 2021 hasta febrero de este año estuvo en la prisión San Miguel de Uncía y llegó a la cárcel de Cantumarca el 15 de febrero donde permanece hasta hoy. En el penal de Potosí recibe a Página Siete y hace un recuento inédito de su encierro. Relata, por ejemplo, cómo fue detenido y en qué está el proceso que se le sigue. “Soy un preso político”, dice.

Está recluido en el pabellón F, de Cantumarca. En esta sección hay aproximadamente 30 internos, que se encuentran alejados del resto de la población carcelaria. El patio de este sector mide casi un cuarto de la superficie de una cancha de fulbito, al medio hay una lavandería y en la pared frontal cinco privados de libertad aprovechan los rayos del sol que les llegan al pecho y al rostro, a las nueve de la mañana del jueves 14 de julio de este año.

“¡Pumari!”, “¡Marco!”, le gritan otros internos y ante el llamdo él aparece con una parca oscura que está encima de una chompa negra; lleva un gorro oscuro con rayas horizontales, calza unos tenis azules que se ven cómodos y camina veloz. Para ilustrar el frío que hace allí, basta decir que el agua del patio alrededor de Cantumarca está escarchada.

Pumari solicita abrir una habitación aparte del resto de los internos del pabellón; es como un salón de visitas arcaico donde únicamente está él y el periodista de Página Siete. Al acceder a la entrevista lo primero que dice es que se trata de un proceso político en su contra porque él, remarca cuatro veces en una hora, no ha cometido ningún delito. Explica que es prisionero político y culpa a Evo Morales por lo ocurrido en Potosí durante los conflictos de 2019.

Antecedentes

Pumari es de los hombres que difícilmente morirán de hambre porque ha trabajado en distintos rubros, desde heladero hasta minero. Sin embargo, su pasión estuvo ligada siempre a la dirigencia. Llegó a la presidencia del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) en 2018 y lideró las reivindicaciones regionales.

Denunció que se armó un fraude electoral en las presidenciales de octubre 2019. Entonces en la Villa Imperial las protestas se desbordaron y se quemó el Tribunal Electoral Departamental.

En la gestión de Jeanine Añez se alineó del lado del nuevo Gobierno. El cívico fue candidato a la Vicepresidencia de Bolivia en las elecciones de 2020. Participó con la sigla Creemos con Luis Fernando Camacho, esta agrupación consiguió el 14% de respaldo y ocupó el tercer puesto de la preferencia electoral.

El 9 de diciembre de 2021 un contingente policial llegó a la ciudad de Potosí y capturó al cívico. Fue enviado a Betanzos, luego se le abrió un proceso judicial en Llallagua y de ahí pasó a las celdas de Uncía. Cuando conversó con Página Siete cumplió cuatro meses en Cantumarca.

La noche que le robaron libertad

“Recuerdo que había dado una entrevista por Zoom y estaba por irme a mi casa, salí a la calle y dos personas me jalaron antes de que suba a mi coche. Recuerdo que una de esas personas tenía una máscara de calavera... no eran policías, eran civiles”, dice.

Cuenta que a la fuerza lo metieron a un coche Nissan rojo. Le pusieron una bolsa en la cabeza y el vehículo salió de la ciudad rumbo a un lugar indeterminado.

“Yo protestaba y pedía saber a dónde me llevaban, me decían que estuviera callado. Pero yo conozco la carretera y por los rompemuelles y lo poco que pude ver, me di cuenta de que habiamos llegado a Betanzos”, ciudad ubicada a media hora de la ciudad de Potosí.

A las nueve o nueve y media de la noche lo bajaron del coche y el grupo se dedicó a esperar, presuntamente a otros dos cívicos que hasta ahora están en la clandestinidad.

Durante dos días permaneció incomunicado y luego lo llevaron al norte potosino, a Llallagua, a casi cinco horas de la Villa Imperial. Allá se le anunció que iría en detención preventiva por “delitos electorales”. Lo recluyeron en el penal de San Miguel de Uncía, que está a unos 15 minutos de Llallagua.

“Hasta entonces jamás había entrado a una cárcel. Por un momento pensé ‘me están llevando a matar’”. Recordó que estaba en territorio enemigo, es decir dominado por el Movimiento Al Socialismo (MAS), especialmente en el área rural.

Una imagen se le cruzó por la mente, cuando años atrás mataron a dos presos que estaban capturados y en manos de los efectivos del orden. Efectivamente, en noviembre de 2018 dos jóvenes, de 17 y 19 años, acusados del robo de un vehículo, fueron asesinados a pedradas y luego quemados. La Policía no pudo hacer nada para evitar los decesos. ¿Podía Pumari tener garantizada su vida?

“Nunca he entrado a la cárcel”, repite, después pide permiso para fumar un cigarrillo Máster, y continúa: “Yo voy a sostener hasta último momento que no me siento preso, yo soy un prisionero político”.