¿Qué fue de las 249 canchas sintéticas de Evo? Se cobra por su uso y se deterioran

Cabe aclarar que se trata de los proyectos implementados desde 2011, cuando la UPRE empezó a trabajar con recursos propios. Antes de ello, entre 2007 y parte de 2011 el programa trabajó con fondos venezolanos. No hay un detalle de acceso público sobre las obras que se hicieron durante ese periodo.

Entre 2011 y 2019, el programa “Bolivia cambia, Evo cumple” construyó 1.029 infraestructuras deportivas, entre polideportivos, piscinas, canchas, estadios, frontones, etc. La inversión total fue de más de 3.630 millones de bolivianos.

Página Siete solicitó los datos a la comuna alteña para conocer si el municipio administra alguna de estas canchas UPRE o si hay algún control de estos espacios deportivos. Hasta el cierre de esta nota no hubo respuestas.

Al ser obras para sectores sociales, sindicatos o ligas deportivas, no dependen de una entidad estatal que controle la cantidad de ingresos que se generan por alquileres. Tampoco se verifica que quienes la administran cumplan con el mantenimiento correcto.

“Ahora mismo no tengo los datos sobre su estado o su administración. No es que no hay, es un tema que es trabajado por secretario de infraestructura público del comité”, indica el presidente del Comité Cívico Pro El Alto, Gregorio Apaza.

“Hay canchas sintéticas lado a lado. Las de ‘Evo cumple’, de la alcaldía, otras privadas. Nadie controla cómo funcionan”, lamenta un dirigente vecinal.

La Paz sin datos

En la sede de Gobierno el panorama de deterioro y falta de control es similar. Desde 2011 hasta 2019 el municipio recibió nueve canchas sintéticas. Éstas se encuentran en Alto Irpavi, Kupini, Villa Armonía, Villa Copacabana, Achachicala, Calacoto, en el Instituto Americano, en la Escuela Industrial Pedro Domingo Murillo y en la comunidad originaria Palcoma.

Algunas de estas infraestructuras fueron construidas para las ligas deportivas y otras para algún sindicato. Tal es el caso de la cancha de Alto Calacoto, que fue para el Sindicato Mixto de Transportes 14 de Septiembre.

La ubicación de estas canchas, su estado o al forma en que son administradas son aspectos desconocidos por el municipio o por la Fejuve paceña. Ambas instancias indicaron que se encuentran en un relevamiento de datos. La comuna espera que esto se cumpla, por medio de las subalcaldías, hasta fin de año. Tampoco se conoce cuántas fueron entregadas antes de 2011.

“Entre las primeras que se entregaron, por 2007 o 2008, está la de Bajo Següencoma, en la Costanera”, comenta un vecino de la zona Sur.

Esta infraestructura alberga a la Liga Deportiva Adesu, donde se forma en la disciplina del fútbol a niños y niñas desde los cinco años de edad.

En una visita al lugar se encontró la puerta de las graderías abiertas pero no así las de la cancha. No había ninguna persona que dé datos sobre el costo del alquiler.

Es una de las canchas de césped sintético “Evo cumple” más antiguas. La alfombra verde con la que fue entregada ya perdió el color, la textura y cobertura. Se ve llena de manchas negras que están siendo parchadas.