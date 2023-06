Después de 15 días de que el presidente Luis Arce promulgó la Ley Transitoria 1513, del 5 de junio de 2023, para la preselección de postulantes al Órgano Judicial, la Comisión Mixta de Constitución no da luces para la elaboración del reglamento de convocatoria.

Mientras el tiempo corre y los cargos de las actuales autoridades judiciales fenece el 31 de diciembre. Según reporte de la Cámara de Diputados, el 16 de junio la Comisión Mixta pospuso sin fecha la sesión para elaborar el reglamento de convocatoria. “Teníamos la posibilidad de que esta semana nos convoquen pero hasta el momento no tenemos la convocatoria para este tema (...) preocupa por el tema del tiempo porque no es posible de que hasta el momento la Comisión (Mixta) de Constitución no nos convoque para tratar este tema que es tan importante”, dijo este martes el diputado Froilán Mamani del Movimiento Al Socialismo (MAS), que es parte de esta instancia legislativa.

De su lado, el jefe de bancada del partido azul, Andrés Flores, aseguró esta jornada que “en este momento la Comisión Mixta está trabajando una reglamentación” para que después la misma pase al pleno de la Asamblea Legislativa para su aprobación. No obstante, Página Siete comprobó que dicha Comisión no sesionó desde el viernes 16 de junio y que la presidenta de dicha instancia, la senadora Patricia Arce (MAS), está en Cochabamba donde se reunió este martes con funcionarios de la Fábrica Boliviana de Envases, visitó la factoría y aseguró un trabajo coordinado con los fabriles.

El fin de semana se reunió con tres cooperativas mineras: Vila K’asa, Huayllojo R.L. y Castillo maní R.L., según reporte de la pagina del Senado en el Facebook.El 12 de junio de 2023, la Gaceta Oficial de Bolivia publicó la aprobación de la Ley 1315 denominada “Ley transitoria para garantizar el proceso de preselección de candidatas y candidatos para la conformación del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura”. La norma se publicó siete días después que el presidente Arce la promulgó.El diputado Mamani, expresó su preocupación porque hasta la fecha no se agiliza la elaboración del reglamento de preselección tomando en cuenta que la norma acorta los plazos para esta tarea.

“Lo que más me preocupa es el tema del tiempo. Es una situación muy complicada tomando en cuenta la responsabilidad de la Asamblea Legislativa para garantizar el trabajo del Tribunal Supremo Electoral (TSE)”, afirmó el legislador.Según el parágrafo II del artículo 2 de la norma, “la postulación y preselección de los postulantes tendrá una duración de hasta 60 días calendario”, en tanto que “la organización y realización de la votación popular, con una duración de hasta 100 días calendario”, se lee en la ley.

Esta última tarea está a cargo el TSE. La pasada semana, legisladores del MAS decían que están a la espera de que el TCP emita el fallo sobre la Acción de Amparo Constitucional contra el reglamento de convocatoria que presentó el abogado Miguel Balcázar Ruiz en la primera de abril y que suspendió la inscripción de postulantes.Días después, el 24 de abril se presentó otro recurso contra el segundo reglamento y fue la Acción Abstracta de Inconstitucionalidad que presentó el diputado de Creemos Leonardo Fabián Ayala que observó que la ALP aprobó el reglamento y la convocatoria solo con una resolución de la ALP y no así con una ley.