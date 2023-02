El líder del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, manifestó este domingo que los funcionarios públicos no pueden tener poder de decisión en los ampliados de su partido. Dijo que son las bases las que deben definir a sus dirigencias.

“Hermanos y hermanas que me escuchan, los funcionarios no pueden ir a decidir (a los ampliados) no pueden ser delegados titulares. Si quieren participar que vayan a cocinar, a atender refrescos. Máximo algún secretario puede ir a taypear las conclusiones”, dijo durante su programa en radio Kausachun Coca.