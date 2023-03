Margarette May Macaulay

La comisionada Margarette May Macaulay es ciudadana de Jamaica y presidenta de la CIDH, fue re-elegida en el 49 Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA, el 28 de junio de 2019 por cuatro años, del 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2023. Anteriormente, presidió la comisión entre 2016 y 2019, de acuerdo con información oficial del organismo internacional.

El Comisionado Joel Hernández García es mexicano. Tiene una licenciatura en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y una maestría en derecho internacional de New York University School of Law. Es miembro del Consejo Directivo del United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute, y fue miembro del Comité Jurídico Interamericano por el periodo 2015-2018.

Es Presidente de la Rama Mexicana de International Law Association. En el servicio exterior de México ascendió al rango de embajador y se desempeñó en varios puestos. De 2011 a 2013, fungió como Representante Permanente de México ante la OEA.

En ese carácter, presidió el grupo de trabajo de reflexión sobre el funcionamiento de la CIDH para el fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). Ha sido profesor invitado en las materias de derecho internacional y organismos internacionales en diversas instituciones.

Julissa Mantilla Falcón