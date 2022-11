Bajo la lupa

Carlos Nina, líder de Generación Choquehuanca, considera que en torno a los operadores del oficialismo sale a relucir una conclusión: protagonismo de renovadores y ausencia del ala evista.

“El ala antigua del MAS, por decir, la urbana del compañero Evo no ha salido ni siquiera a dar una conferencia de prensa. No ha salido ni siquiera a defender. Pareciera que ellos con no apoyar, con no alentar a los compañeros, también son cómplices”, dijo.

Nina, en el caso del bando oficialista, destacó el papel de Del Castillo y del dirigente campesino Vargas. “Sabemos del liderazgo del hermano ejecutivo Franklin Vargas, sabemos que le viene de las bases, siempre luchando por el sector. Tiene todo el apoyo, él se ha destacado. También el hermano ministro, aunque la última declaración que dio no cayó muy bien, porque si ya se estaba dando el diálogo, él dijo que no se iba a dar el censo el 2023, a la hora salió desmintiendo la ministra Prada”, manifestó.

Rolando Schrupp, analista político, considera que en el oficialismo desplegó dos tipos de operadores. Por un lado, los que en teoría buscan una solución y los que azuzan el conflicto. Entre los segundos, identificó a Del Castillo y otros, quienes parecería –dijo– tienen agenda oculta para que el conflicto no se resuelva.

“Del Castillo y compañía más parecían con una agenda propia o una agenda oculta que esto no se resuelva, igual María Nela Prada, de causalidad todos cruceños para poder tener este manto de evitar que se regionalice, si cabe el término, pero en realidad son simplemente estrategias del Gobierno para dilatar la solución”, aseguró.

En el bando que exige censo 2023, Schrupp ubicó a Camacho, de quien –señaló– juega en coincidencia con los operadores del oficialismo que azuzan el conflicto. “El principal operador que juega en coincidencia con Del Castillo es el gobernador Camacho, él tampoco está buscando una solución técnica al conflicto”, afirmó.