Advirtió que no se permitirá más ataques contra Morales. Para Quintana, se está jugando con fuego y se está yendo muy lejos con este tema. Dijo que en el MAS hay algunos desbocados de odio que están conduciendo al proceso de cambio y al partido a una situación complicada.

El exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, arremetió este viernes contra el gobierno de Luis Arce y les dijo que no tienen la menor idea de las consecuencias que tiene atacar al expresidente y líder del MAS, Evo Morales. Agregó que el gobierno tiene aún tiempo para reflexionar y bajar las armas.

Dijo que no es posible que se ataque y se ofenda al mejor presidente de la historia por encargo de “unos traficantes de la política”. Acotó que esas actitudes se pueden esperar de la derecha, del imperialismo, del fascismo, pero no de algunos del oficialismo al interior de la Asamblea Legislativa, de “esos sicarios que gritan, que chillan por encargo”.

Llamó al gobierno y a los legisladores denominados “renovadores” a tomarse unos días para reflexionar porque han ido demasiado lejos con sus ataques. Y cuando se va demasiado lejos ya no hay punto de retorno, advirtió.

“Hay algunos que no tienen la menor idea de lo que están provocando en la conciencia del pueblo boliviano. Hay algunos que no tienen la menor idea de las consecuencias que tiene atacar a nuestro compañero Evo, a nuestro MAS, a nuestro proceso de cambio”, señaló.

Quintana indicó que estas acciones y la traición no pasarán desapercibidas y recordó que Evo Morales es el autor intelectual, el arquitecto, del proceso de cambio y su liderazgo no se pone en tela de juicio.

El exministro exaltó más a Morales, de quien dijo que es el padre de la revolución, del proceso de cambio y el proyecto político, apoyado en las organizaciones sociales. “Evo es nuestro padre político y le debemos respeto, admiración”, dijo.

“Y lo que se está tratando de hacer con el compañero Evo, simplemente yo lo llamo parricidio político”, remarcó.

Para el exministro, los ataques contra el expresidente vienen de quienes se ponen al servicio del imperio. Por lo que invitó a quienes no estén de acuerdo con Morales, a que se vayan del partido.

Asimismo, anunció su retorno a la política desde 2023 para defender a Evo Morales y al proceso de cambio. Adelantó que en la siguiente gestión se colocarán las cosas en su lugar.

“Espero quienes estén gobernando este país ahora reflexionen, se tomen su tiempo, no es una amenaza, no es una advertencia, es una reflexión, estamos a tiempo, pero no estamos para jugarretas, para payasadas, para ofender, difamar, calumniar, para herir al mejor dirigente de toda nuestra historia”, finalizó.