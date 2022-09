Quintana emprende estrategia electoral para 2025 con casas de campaña en todo el país

“Hay una tarea tremenda, no es solamente la cuestión política de ganar, porque vamos a ganar el 2025 de lejos, de eso no hay que preocuparse. No hay que preocuparse de eso porque les vamos a dar huasca a la derecha, no solamente a los golpistas sino a los traidores, por vendepatrias”, dijo el exministro de Morales.

En todo su discurso no mencionó la posibilidad de una reelección del actual mandatario Luis Arce, por el contrario, siempre mantuvo la presencia de Evo Morales a quien deslizó como el candidato del masismo.

La reunión concluyó con aplausos y vítores para Evo Morales y para Quintana como si se tratara de una proclamación de candidatos o lanzamiento oficial de campaña electoral.