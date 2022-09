Quintana: Evo es el modelo de hombre, Bolivia no necesita ningún liwi liwi (enclenque)

“Los liwi liwi (débil, inestable, que se dobla) están condenados a ser cómplices de los verdugos, no queremos en el MAS liwi liwi , carajo, no queremos karisiris (los que cortan), los que nos sacan la sangre, la grasa. Todos en el MAS tenemos que tener la fortaleza, la consistencia ideológica, la claridad estratégica que tiene aquí nuestro compañero Evo, ese es modelo de hombre, de dirigente, si queremos tener una patria digna, si queremos liberarnos para siempre”, señaló Quintana durante su intervención en Coroico.

Durante la inscripción de nuevos militantes del MAS-IPSP en el municipio de Coroico, La Paz, el exministro Juan Ramón Quintana manifestó este lunes que el expresidente Evo Morales es el “modelo de hombre y de dirigente”, y que el país no necesita a ningún “liwi liwi” (enclenque).

“Muchos de nosotros no tenemos ni idea de lo que hizo Evo Morales, nos ha dado el Bono Juancito Pinto, Evo Cumple, programas como Mi Agua I, II, III. El compañero Evo nos enseñó a vencer el miedo y eso se han dado cuenta recién en el golpe de Estado”, señaló Quintana durante un grupo de pobladores que lo escuchaban.

En su criterio, en “esta historia contra el imperio, no caben medias tintas”, porque sólo los indecisos no hablan fuerte y los que se dejan oprimir.

“Ya hemos aprendido con el golpe, los grises, los que no se deciden, lo que no quieren hablar fuerte ni toman posición están al lado de los que oprimen, porque no tiene espíritu de rebelión, como lo tiene el compañero Evo”, indicó.

“No hay pueblo en el mundo que se libere de sus cadenas siendo gris, siendo indeciso, siendo liwi liwi, ningún estado se libera de sus patrones, de su opresión. Los liwi liwi están condenados a ser anónimos, están condenados a morir sin que los recuerden ni siquiera su chica”, reiteró.