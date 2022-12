“Esto es propio del terrorismo de Estado, esto es propio de regímenes, no de gobiernos democráticos. Desde el Gobierno, desde la Asamblea Legislativa, desde las organizaciones sociales y no crean que las organizaciones sociales se salvan de esta crítica, están ingresando a un camino sin retorno, el envilecimiento de la organización social no pinta bien”, aseveró.

Al respecto, el diputado del MAS, del ala evista, Daniel Rojas, indicó que se imagina que este audio pudo haber surgido cuando se aprobó el proyecto de Ley del Censo, hecho que demostró una democracia “pactada” entre los legisladores renovadores, Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos. Aunque aclaró que en el audio no se escucha cuál es el objetivo de la observación, ya que sólo se grabó una parte.

“Nosotros nos imaginamos que esta situación sucedió cuando se ha aprobado el proyecto de ley (del Censo) que se ha mostrado la democracia pactada entre renovadores y CC y Creemos (...). Las observaciones políticas que se hacen internamente en el MAS, se hacen sin pelos en la lengua y esa es la manera de podernos encaminar, haciendo una especie de poda dentro del instrumento político”, señaló en contacto con el medio televisivo.

Añadió que esto no es novedoso y que se lo hace en los ampliados y congresos que sostiene el MAS-IPSP y que no se sorprenden “por los adjetivos calificativos” que se hace a los asambleístas nacionales.