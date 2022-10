Rafael Quispe “da por terminada” la alianza Somos Pueblo; Arias dice que no recibió carta

La más reciente fue a inicios de octubre, cuando Chambilla y cinco concejales del MAS instalaron la sesión, en ausencia de la bancada del partido del alcalde, y aprobaron dos leyes polémicas para controlar al burgomaestre.

Arias dice que no le llegó carta

Durante la misma jornada, el alcalde Iván Arias se manifestó sobre el tema y dijo que él es solo un “invitado” de la alianza.

“Yo soy un invitado de esa alianza, no tengo un movimiento, el señor Quispe no tiene un movimiento, somos invitados. No conozco carta que dé por disuelta la alianza. (...) Hemos jurado lealtad, hemos jurado trabajar por la ciudad, entregarnos por la ciudad, más allá de nuestros apetitos personales y eso lo estoy demostrando, quizás todavía no en demasía, cada día”, expresó.

En una reciente entrevista con Página Siete, Quispe explicó que no está dispuesto “a cargar con el muerto por la indisciplina partidaria y la negligencia del trabajo de Arias”. Fue más allá y dijo que “siente vergüenza ajena del alcalde”.

Ante las voces que indican que tiene afinidad con el partido masista por las acciones de Chambilla , el Tata Quispe respondió: Ni muerto seré del MAS.